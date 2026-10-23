Por: El Espectador

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Un nuevo hecho de violencia relacionado con la evasión del pago en TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, genera preocupación entre usuarios y autoridades. Según información reportada este 23 de octubre, una mujer fue capturada en el Portal Suba, ubicado en el noroccidente de la ciudad, luego de que presuntamente agrediera a una guarda de seguridad del sistema. La trabajadora habría intervenido cuando la usuaria intentaba ingresar sin validar el pasaje, lo que desencadenó la agresión que le ocasionó lesiones en el rostro y cuello. Tras el suceso, la Policía actuó rápidamente, deteniendo a la agresora y dejándola a disposición de las autoridades. Hasta el momento no se ha divulgado la identidad de la capturada ni detalles del proceso judicial en curso.

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De acuerdo con la teniente coronel Mariam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo de la Policía, el incidente inició luego de que la funcionaria interviniera frente al ingreso irregular. La rápida respuesta del equipo de seguridad permitió la captura, aunque hasta ahora se desconoce el parte médico oficial sobre la condición de la trabajadora agredida y la figura penal que será imputada. El caso permanece bajo la investigación de las autoridades.

Este episodio forma parte de una preocupante cadena de agresiones contra el personal de TransMilenio. Solo durante 2026, se han registrado, de acuerdo con cifras divulgadas en marzo por TransMilenio, 77 agresiones a guardas durante controles de validación del pago. Si bien ese balance corresponde a los primeros meses del año, los casos recientes demuestran que el riesgo continúa presente en el sistema. Entre los hechos más recientes y graves destacan la muerte de Cristian David Garzón Castro, integrante de una escuadra antievasión, en la estación Terreros de Soacha, y la captura de una pareja en la estación Calle 100 por ataques a una guarda. A esto se suma un caso en el que un guarda, en junio, fue atacado con un martillo en el Portal 20 de Julio.

En cuanto a la respuesta institucional, la Policía reportó que, durante 2026, se realizaron 1.540 capturas dentro de TransMilenio por delitos variados. Este contexto refuerza la importancia de los procedimientos de seguridad y acompañamiento en el sistema. Ante una agresión o emergencia, TransMilenio recomienda acudir al personal de vigilancia, gestores de convivencia, Policía en las estaciones, o avisar al conductor en buses. También es posible llamar a la Línea 123 e informar el lugar exacto, la descripción de la emergencia, si hay personas lesionadas y el tiempo transcurrido.

¿Qué hacer si soy testigo de una agresión en TransMilenio?

Si usted presencia una agresión o situación de riesgo en TransMilenio, puede buscar asistencia directa del personal de seguridad, gestores de convivencia o integrantes de la Policía asignados al sistema. En caso de estar en un bus, se debe informarle al conductor; si ocurre en una estación, notifique al personal disponible. Además, siempre es recomendable llamar a la Línea 123, reportando el lugar, naturaleza del hecho y si hay personas heridas.

¿Cuántas agresiones contra guardas de seguridad se han presentado en TransMilenio en 2026?

Según un balance presentado por TransMilenio en marzo, durante 2026 se habían reportado 77 agresiones contra guardas de seguridad en el contexto de controles para validar el pago del pasaje. Sin embargo, esa cifra solo representa los casos registrados hasta el momento del informe y no necesariamente el acumulado total del año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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