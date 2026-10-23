Por: Portal Bogotá

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Bogotá se alista para recibir la edición número 28 de Hip Hop al Parque, evento que tendrá lugar el 24 y 25 de octubre en el parque Simón Bolívar. Este festival gratuito, de acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, reunirá expresiones y protagonistas del rap de distintas generaciones y orígenes, abarcando desde referentes consolidados del circuito latinoamericano y estadounidense hasta nuevas voces que surgen en la capital. Según Zkirla, curador del festival, la curaduría de esta edición parte del concepto “En la esquina se escribe la historia”, en referencia a los espacios cotidianos del barrio, donde el parche se encuentra para improvisar, compartir música y construir identidad, antes de que existieran los escenarios y la industria musical.

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La programación destaca la amplia diversidad de la cultura hip hop, mostrando su evolución y su vínculo con las realidades sociales y territoriales. Artistas internacionales como Geassassin de México, Hispana (Mamba Negra) –quien figura entre las 50 más relevantes del rap en español según ‘Rolling Stone’– y Portavoz de Chile, llevarán propuestas sonoras cargadas de experiencias de barrio, cuestionamiento social e identidades propias. También participarán el grupo brasileño Da Guedes y el dúo francés Potsikei, que propone una mezcla innovadora de beatbox y electrónica inspirada en bandas sonoras de ciencia ficción. Desde Estados Unidos, el festival contará con Rah Digga & Rampage, ambos miembros del colectivo Flipmode Squad.

La escena nacional reunirá exponentes de Bogotá, Medellín, Cali y artistas con experiencia internacional. Entre ellos aparecen nombres como Pielroja, Lianna, Izla, Ali A.K.A. Mind y Zetazeta (Zof Ziro), quienes, de acuerdo con la organización, han construido trayectorias que mezclan el rap clásico con temáticas actuales, reflexiones sobre migración, salud mental y el orgullo barrial. El cartel distrital se compone de los ganadores de la Beca Hip Hop al Parque 2026, quienes encuentran en esta plataforma la oportunidad de presentar sus trabajos y conectar con públicos más amplios. Destacan CLAFSEIS, RedCode, Kain Amnistia, Sucio Bang, Clandestino MSR, Roll The Voice y Chelo Hop, además de los DJs Karl, Huex, Dr Skratch y Revueltaz, representantes de la técnica del tornamesismo y el scratch.

El festival trasciende la música y suma espacios como la Zona de Arte y Emprendimientos (ZAE), donde se reunirán 30 iniciativas de moda, diseño, literatura y coleccionables, todo bajo el lema “De la esquina, del barrio: Hip Hop para llevar”. EcoFestivales, estrategia de sostenibilidad ambiental del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), aportará acciones pedagógicas y de reciclaje. El breakdance tendrá protagonismo con la Batalla Internacional Vía Alterna – BIVA, en la que se enfrentarán agrupaciones distritales e internacionales y la evaluación estará a cargo de jurados especializados. Además, el Museo Abierto de Bogotá aportará más de 30 intervenciones de grafiti, mientras que la literatura estará representada por Libro al Viento, que presentará ‘Bogotá rapeada’, con relatos de referentes locales del hip hop.

De este modo, Hip Hop al Parque 2026 se consolida como un festival multifacético, donde la esquina, símbolo de comunidad y creatividad, sigue siendo el origen y el motor de la cultura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades de arte urbano y literatura hay en Hip Hop al Parque 2026?

Durante Hip Hop al Parque 2026, el arte urbano estará representado por intervenciones de grafiti a cargo del Museo Abierto de Bogotá, con cuatro propuestas en el parque Simón Bolívar y 35 en paraderos cercanos, además de tres actividades pedagógicas sobre grafiti y cultura hip hop. En literatura, Libro al Viento llevará ejemplares para intercambio e invitará a descubrir ‘Bogotá rapeada’, obra que reúne relatos y experiencias de artistas emblemáticos de la cultura hip hop bogotana.

¿Qué es el tornamesismo y quiénes son los DJs destacados en Hip Hop al Parque?

El tornamesismo es el arte de manipular discos en tornamesas para crear efectos sonoros, mezclas y ritmos a través de técnicas como el scratch y el beat juggling, elementos clave de la cultura hip hop. En Hip Hop al Parque 2026, los DJs Karl, Huex, Dr Skratch y Revueltaz serán protagonistas, cada uno con una trayectoria destacada en el desarrollo y promoción de estas habilidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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