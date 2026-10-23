Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá sigue consolidándose como una ciudad comprometida con la creación de un mercado laboral más inclusivo y sostenible, una labor reconocida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un reciente documento regional sobre prácticas exitosas para enfrentar los retos asociados a la movilidad humana, los desastres y el cambio climático en América Latina. La publicación, elaborada por la Oficina Regional de la OIM para América Latina y el Caribe con financiación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, resalta especialmente el trabajo dirigido por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) en el acceso al empleo para la población migrante, así como la promoción de empleos vinculados a la sostenibilidad ambiental, según datos de la OIM.

Sigue a PULZO en Discover

Dentro de las estrategias más relevantes, la Ruta de Empleabilidad de la SDDE se destaca como un modelo que facilita la orientación socio-ocupacional y proporciona formación para desarrollar habilidades laborales. Esta iniciativa brinda también acceso a plataformas de intermediación laboral, acercando a los buscadores de empleo con las vacantes existentes en el mercado de Bogotá. Específicamente para los migrantes, el programa desarrolla una coordinación interinstitucional que ayuda a superar barreras documentales y facilita el acceso a procesos de regularización migratoria, contribuyendo así a la integración de esta población en el mercado laboral.

Sumado a esto, el programa Empleo Incluyente, respaldado por la SDDE, ofrece incentivos económicos a las empresas que contratan personas de 19 poblaciones priorizadas, incluyendo mujeres, jóvenes, adultos mayores de 50 años, personas con discapacidad y migrantes. La estrategia busca motivar al sector privado no solo con incentivos directos, sino también mediante reconocimientos no monetarios, para aumentar la participación de quienes enfrentan mayores obstáculos para obtener un puesto de trabajo.

Con miras a una economía sostenible, Bogotá ha priorizado identificar y promover los llamados empleos verdes, aquellos que contribuyen a la sostenibilidad ambiental en sectores como construcción sostenible, eficiencia energética, gestión de residuos, recuperación de ecosistemas y transporte público sostenible. El reto principal, según la OIM, radica en la ausencia de criterios unificados para clasificar estos empleos, dificultando la medición y la capacitación específica. Por ello, tanto la formación técnica en habilidades verdes como la mejora de la información sobre la demanda laboral son pasos esenciales para conectar el talento local con las nuevas oportunidades.

Tal como afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, el reconocimiento regional a estas políticas motiva a Bogotá a fortalecer sus estrategias de inclusión y formación ante los desafíos de una transición hacia una economía ambientalmente responsable y con oportunidades para todos.

¿Qué acciones adelanta Bogotá para facilitar el acceso al empleo de la población migrante?

Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, desarrolla estrategias como la Ruta de Empleabilidad, que orienta a la población migrante tanto en aspectos socio-ocupacionales como en procesos de regularización migratoria y superación de barreras documentales, facilitando su integración en el mercado laboral distrital, de acuerdo con la OIM.

¿A qué se denominan empleos verdes dentro del mercado laboral de Bogotá?

Los empleos verdes en Bogotá son aquellas ocupaciones relacionadas con actividades que contribuyen a la sostenibilidad ambiental, especialmente en sectores priorizados como la construcción sostenible, eficiencia energética, gestión de residuos, recuperación de ecosistemas y transporte público sostenible, según el reporte de la OIM.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua