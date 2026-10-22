Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) ha destacado recientemente su modelo de transformación de la capital colombiana durante el foro Ciudades con Futuro, una agenda para la transformación urbana de México, realizado en la Sala de Comparecencias del Senado mexicano. Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, expuso ante especialistas de entidades como la ONU-Hábitat, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), los avances y resultados obtenidos a lo largo de casi tres años bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

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Reyes detalló que la estrategia de RenoBo parte de sus cuatro roles fundamentales. Como operador urbano, la entidad es responsable de la formulación de actuaciones estratégicas, un instrumento que dirige el proceso de transformación en al menos diez sectores clave de Bogotá. Gracias a este enfoque, se han priorizado 2.694 hectáreas y se ha conseguido la participación de 60 actores estratégicos. Ya se adoptaron tres actuaciones: Distrito Aeroportuario Engativá, Zona Industrial - ZIBo y Calle 72.

En su actividad como gestor de suelo, RenoBo administra predios públicos y adquiere terrenos privados, con especial énfasis en el desarrollo de vivienda social bien localizada. Además, como gestor inmobiliario, la empresa coordina y suma la demanda de inmuebles desde varias entidades del Distrito, labor visible en el edificio Colseguros, donde ahora funcionan oficinas de RenoBo, el Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Paralelamente, lidera proyectos ambiciosos como la Estación Metro 26, que contempla un desarrollo de usos mixtos de 110.000 metros cuadrados.

El trabajo de RenoBo como gestor de proyectos se refleja en sus inversiones actuales: 29 proyectos que suman aproximadamente US$347 millones. El Bronx Distrito Creativo destaca como la obra patrimonial más grande en curso en el país, cuya entrega está prevista para noviembre.

A nivel internacional, la gestión de RenoBo ha sido reconocida por tres logros principales, según expuso Reyes. El primero es un programa de reúso de edificaciones, finalista del Guangzhou Award entre más de 400 postulaciones. El segundo, la primera subasta nacional de Certificados de Derechos de Construcción y Desarrollo, que aportó hasta US$381 millones destinados a la conservación ambiental y la habilitación de suelo estratégico para viviendas. El tercero, la ejecución de la etapa del Bronx Distrito Creativo, que abarca 34.884 metros cuadrados, incluyó la restauración de dos edificios y la construcción de La Milla, la primera calle techada sostenible de Latinoamérica. Esta obra fue galardonada con el premio 'Reacondicionamiento del Año' en los GRI Awards Andean & Central America Real Estate 2025.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es RenoBo y cuáles son sus funciones principales en la transformación urbana de Bogotá?

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) es una entidad dedicada a planear y ejecutar proyectos de transformación urbana. Sus funciones principales incluyen operar como responsable de actuaciones estratégicas, gestionar suelo para vivienda social, coordinar demandas inmobiliarias distritales y liderar proyectos de gran envergadura, con inversiones significativas y reconocimiento internacional, de acuerdo con información expuesta por el gerente Carlos Felipe Reyes en el foro Ciudades con Futuro.

¿Cuáles son los logros internacionales de RenoBo reconocidos recientemente?

Entre los logros internacionales de RenoBo resaltan la creación de un programa de reúso de edificaciones, que fue finalista del Guangzhou Award; la primera subasta de Certificados de Derechos de Construcción y Desarrollo del país, que recaudó fondos para conservación ambiental y habilitación de vivienda; y la entrega de la etapa del Bronx Distrito Creativo, premiada en los GRI Awards, según lo planteado en el evento y cifras oficiales de la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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