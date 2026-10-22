Por: Portal Bogotá

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La temporada navideña en Bogotá supone cada año un aumento considerable en la actividad comercial, especialmente en sectores estratégicos como Los Mártires. Por esa razón, autoridades locales y diferentes entidades distritales han emprendido el Plan Navidad, una estrategia que busca asegurar condiciones más seguras, organizadas y tranquilas tanto para comerciantes como para ciudadanos. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, cerca de 80 personas, entre comerciantes formales e informales y representantes de entidades distritales, participaron recientemente en un encuentro clave para identificar los principales desafíos y definir acciones conjuntas para la época decembrina.

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Durante esta reunión, la cual contó con la asistencia de representantes de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; la Secretaría de Gobierno; la Secretaría Distrital de Movilidad; la Alcaldía Local de Los Mártires; el Instituto para la Economía Social (IPES) y la Policía Nacional, se establecieron cinco temas prioritarios: ocupación del espacio público, estacionamiento indebido, hurtos, movilidad vehicular y organización de los comercios, tanto formales como informales. El desafío central consiste en coordinar respuestas que no recaigan exclusivamente sobre una sola institución, sino que sean fruto de un trabajo coordinado entre todos los actores involucrados, especialmente en una época caracterizada por el incremento de visitantes y dinámicas comerciales más intensas.

Entre los compromisos adquiridos destaca la labor de la Secretaría Distrital de Movilidad, que adelantará acciones pedagógicas, controles y, cuando sea necesario, la imposición de multas y la inmovilización de vehículos mediante grúa, enfocado en combatir el estacionamiento en lugares indebidos. Por otro lado, la Secretaría de Gobierno fortalecerá la presencia institucional y convocará a entidades como las secretarías de Seguridad, Salud e Integración Social, abordando también aspectos de salubridad y atención social, especialmente para habitantes de calle.

La Alcaldía Local de Los Mártires, liderada por John Jader Suárez Delgado, dispuso del equipo de gestores y coordinaciones directas con la Policía Nacional para prevenir hurtos y hacer seguimiento al mal parqueo, priorizando así no solo la seguridad sino también la convivencia y movilidad en el sector. Además, las entidades acordaron instaurar una mesa de seguimiento donde reportarán avances y nuevas acciones, asegurando la vigilancia continua de los compromisos adquiridos.

Según la Alcaldía, esta iniciativa refleja el trabajo territorial impulsado también por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán y busca convertir la coordinación institucional en un ejercicio constante para fortalecer la convivencia, la seguridad y la organización del espacio comercial durante la época más activa del año. El éxito, sin embargo, dependerá no solo de lo acordado en las mesas de trabajo, sino de la capacidad real de mantener y ejecutar estos compromisos a lo largo de la temporada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones clave incluye el Plan Navidad en Los Mártires para mejorar la seguridad y movilidad?

El Plan Navidad, de acuerdo con la información de la Alcaldía, contempla acciones como controles al estacionamiento indebido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, imposición de comparendos, inmovilización de vehículos, fortalecimiento de la presencia institucional y coordinación con entidades distritales. Todo esto está orientado a mejorar la seguridad, la movilidad y la organización del espacio público, priorizando la prevención de hurtos y la atención directa a los problemas detectados por la comunidad comercial durante la temporada navideña.

¿Cómo coordinan comerciantes y entidades distritales las soluciones a los retos identificados en la temporada navideña de Bogotá?

La coordinación se da a través de mesas de trabajo en las que participan comerciantes formales e informales y representantes de distintas instituciones, como la Secretaría de Movilidad y la de Gobierno, entre otras. En estos encuentros, se identifican problemáticas centrales y se definen conjuntamente las medidas a implementar, estableciendo compromisos y agendas de seguimiento que buscan asegurar que la respuesta institucional esté alineada con las necesidades reales del sector comercial durante la temporada de mayor actividad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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