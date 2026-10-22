Por: Portal Bogotá

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La Cinemateca de Bogotá anuncia una invitación especial para quienes buscan espacios de arte y cultura en la ciudad. De acuerdo con información oficial publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el próximo 27 de octubre de 2026 se realizará la proyección del cortometraje Ecos del Gran Cumbal: senderos de memoria y futuro. El evento se llevará a cabo a las 2:00 p.m. en la Sala 3 de la Cinemateca de Bogotá, ubicada en la carrera tercera #19-10. Según la invitación, la entrada será libre hasta completar el aforo, permitiendo la participación tanto de habitantes de Bogotá como de visitantes.

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La actividad va más allá de la simple exhibición del cortometraje. Tendrá lugar un conversatorio enfocado en el encuentro e intercambio de ideas entre el público y un grupo de invitados especiales. Entre ellos se destaca un investigador del Instituto Humboldt, así como dos delegados del proceso Casa de la Memoria del Gran Cumbal del Resguardo de Cumbal, Nariño, quienes se conectarán de manera virtual. Según el comunicado, el objetivo es fortalecer el diálogo sobre temas como el agua, la biodiversidad y la sostenibilidad de la alta montaña en Colombia, conectando realidades del sur del país con inquietudes propias del contexto urbano.

Durante el conversatorio, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar fragmentos de cartas escritas por niñas, niños y adolescentes de Cumbal, Murillo (Tolima) y Güicán de la Sierra (Boyacá), todas ellas generadas en el marco del proceso Gef Páramos para la vida. Según la información, en esas cartas se comparten relatos acerca del significado de sus territorios, el impacto de los glaciares en sus comunidades y prácticas de cuidado de la montaña. Además, si las condiciones lo permiten, algunas misivas se expondrán y leerán, abriendo espacio a las voces de las nuevas generaciones del país.

También se planea recopilar testimonios breves de los asistentes, en formato de audio o texto, con el propósito de fortalecer la circulación de las reflexiones surgidas durante el evento. La estrategia se enmarca en el proyecto GEF Páramos para la Vida, que pretende incentivar la apropiación social del conocimiento y promover una opinión pública más consciente sobre problemáticas centrales como la crisis climática y la relación entre comunidades y ecosistemas estratégicos.

El evento es apto para todo público y contará con la participación de Camilo Rodríguez, geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Instituto Humboldt, así como de Luis Carlos Cuaical Alpala, comunero indígena y cofundador de la Casa de la Memoria del Gran Cumbal, organización que contribuyó en la realización del cortometraje.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será la proyección del cortometraje 'Ecos del Gran Cumbal' en la Cinemateca de Bogotá?

La proyección de Ecos del Gran Cumbal: senderos de memoria y futuro tendrá lugar el 27 de octubre de 2026 a las 2:00 p.m. en la Sala 3 de la Cinemateca de Bogotá, ubicada en la carrera tercera #19-10. La entrada será libre hasta llenar aforo.

¿Qué es el proyecto GEF Páramos para la Vida y cómo contribuye al evento en la Cinemateca?

De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el proyecto GEF Páramos para la Vida tiene como fin impulsar la apropiación social del conocimiento y fomentar una opinión pública más informada frente a temas como la crisis climática y la protección de los ecosistemas estratégicos. Para este evento, el proyecto apoya el intercambio de experiencias y la participación de voces jóvenes por medio de cartas y testimonios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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