Un video registró el momento en que se produjo el derrumbe que dejó 14 personas muertas en una mina de oro artesanal en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño. Las imágenes muestran la magnitud de la emergencia ocurrida en el sector de El Chambero, donde el desprendimiento de tierra sorprendió a quienes se encontraban realizando labores de extracción.

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La tragedia golpeó especialmente a las familias de la zona, pues entre las víctimas mortales había 12 mujeres y dos hombres. El colapso también dejó siete personas heridas, quienes tuvieron que ser atendidas en medio de las dificultades que representa el acceso a este territorio del Pacífico nariñense.

El registro audiovisual del derrumbe se convirtió en una de las evidencias más impactantes de la emergencia, al mostrar la dimensión del desprendimiento que terminó en tragedia. Las labores de búsqueda y atención se activaron tras conocerse lo ocurrido, mientras se intentaba establecer el alcance de la afectación y atender a los sobrevivientes.

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El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, señaló que la mayoría de las mujeres fallecidas eran madres cabeza de hogar que dependían de la extracción artesanal de oro para sostener económicamente a sus familias. La pérdida de estas personas representa un duro golpe para sus comunidades, donde esta actividad constituye una fuente de ingresos.

La emergencia también motivó un llamado de la Defensoría del Pueblo, que pidió coordinar las labores de rescate, activar la red hospitalaria y disponer de apoyo aéreo para facilitar el traslado de los heridos. La entidad solicitó, además, la intervención de Medicina Legal para identificar los cuerpos y garantizar un manejo digno de las víctimas.

A las dificultades geográficas se sumó la preocupación por la presencia de grupos armados ilegales en el área. Por esa razón, la Defensoría pidió garantizar condiciones de seguridad para que los organismos de socorro y el personal humanitario pudieran cumplir sus labores. Mientras avanzaba la atención de la emergencia, el video del derrumbe dejó en evidencia la dimensión de una tragedia que cobró la vida de 14 personas.

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