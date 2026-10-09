La muerte de Blanca Pardo, una campesina de 72 años hallada con signos de violencia en una zona rural de San Bernardo, Nariño, continúa bajo investigación. La Fiscalía busca reconstruir lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás del crimen, mientras espera los resultados de los análisis forenses practicados por Medicina Legal.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, la mujer fue encontrada en agosto pasado en una vereda del municipio. Según los datos entregados sobre el caso, estaba desorientada y presentaba señales de violencia, además de indicios que llevaron a considerar un posible abuso. Posteriormente, fue trasladada a Pasto, donde murió.

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Por ahora, las autoridades no han confirmado de manera definitiva si hubo violencia sexual ni han establecido públicamente quiénes serían los responsables. La investigación continúa en una etapa preliminar de recopilación y análisis de pruebas.

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¿Qué investiga la Fiscalía por la muerte de Blanca Pardo?

El objetivo principal de los investigadores es establecer las circunstancias en las que murió Blanca Pardo y determinar si se trató de un homicidio, así como identificar a las personas que pudieron participar en los hechos.

La Fiscalía explicó que, por el momento, está reuniendo los elementos materiales probatorios necesarios para avanzar en el caso. Debido a que el proceso sigue en curso, la entidad señaló que todavía no es posible entregar conclusiones definitivas.

“Se está adelantando toda la investigación preliminar penal para establecer la causa y los autores del homicidio de la señora”, indicó un funcionario del ente acusador a El Tiempo.

La pesquisa también contempla establecer quién habría cometido materialmente el crimen y si existieron otras personas que pudieron intervenir en su planeación.

Las pruebas y los testimonios que podrían dar pistas sobre el crimen

Una de las prioridades de la Fiscalía es reconstruir las horas previas al hallazgo de Blanca Pardo. Para ello, los investigadores recopilan evidencias del lugar donde fue encontrada y buscan testimonios de personas que pudieron verla antes de la agresión.

La información que entreguen los habitantes de la vereda será importante para establecer si la mujer estaba acompañada, quiénes se encontraban cerca de ella y si alguien observó movimientos que puedan contribuir a esclarecer lo sucedido.

Según el ente acusador, las declaraciones y los elementos probatorios permitirán reconstruir las circunstancias del caso y orientar la identificación de los posibles responsables.

La búsqueda de estas pistas cobra relevancia porque, de acuerdo con reportes publicados por Noticias Caracol el 8 de octubre, más de un mes después de los hechos no se habían reportado capturas ni se había identificado públicamente a un sospechoso.

Otro aspecto fundamental para el avance del proceso es el dictamen de Medicina Legal. Los resultados de la necropsia deberán establecer la causa de la muerte, el mecanismo que produjo las lesiones y el momento aproximado en que ocurrieron los hechos.

Además, los análisis forenses permitirán determinar si Blanca Pardo fue víctima de violencia sexual, una hipótesis que surgió tras su hallazgo, pero que, según la información entregada por la Fiscalía a El Tiempo, todavía está pendiente de confirmación pericial.

“Las pruebas de Medicina Legal practicadas en la autopsia de su cuerpo darán confirmación o negarán si ella fue abusada sexualmente”, señaló el funcionario consultado por ese medio.

La precisión es importante porque, aunque la familia ha denunciado la gravedad de las agresiones que habría sufrido la mujer, las conclusiones definitivas deben sustentarse en los resultados forenses y en las pruebas recopiladas durante la investigación.

La investigación también busca determinar quiénes habrían participado en la muerte de la mujer, tanto en la posible ejecución del crimen como en una eventual planeación, si las evidencias permiten establecerla.

Por ahora, la Fiscalía insiste en que el proceso se encuentra en una fase preliminar y que no hay conclusiones definitivas que puedan hacerse públicas. La entidad indicó que comunicará los avances procesales pertinentes cuando existan resultados que puedan ser divulgados, incluidas eventuales capturas o medidas judiciales.

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Mientras tanto, la familia de Blanca y la comunidad de San Bernardo continúan a la espera de respuestas. El caso ha generado llamados públicos para que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y se identifique a los responsables.

Por el momento, el avance de la investigación dependerá de la valoración de las pruebas, los testimonios y los resultados de Medicina Legal. Estos elementos serán determinantes para establecer qué ocurrió con Blanca Pardo y si las hipótesis que se manejan inicialmente corresponden a lo sucedido.

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