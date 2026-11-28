Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Danilo, un hombre de aproximadamente 60 años de edad, falleció en un grave accidente ocurrido cuando intentaba cruzar la variante de Ibagué, específicamente en el sector de La Martinica, en una vía que conecta hacia El Espinal. Los hechos se registraron hacia las 8:00 de la noche del viernes 27 de noviembre, en el kilómetro 4 de este corredor vial, según la confirmación de Juanita del Pilar Padilla Rodríguez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Tolima. En su declaración, la oficial explicó que se trató de "un accidente de tránsito tipo atropello en el cual se vieron involucrados una motocicleta y un peatón, quien lamentablemente pierde la vida".

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De acuerdo con relatos de quienes estaban cerca del lugar del siniestro, el fuerte impacto alertó a la comunidad y varios salieron para ver qué había sucedido. En la escena, encontraron a Danilo tendido sobre la carretera y la motocicleta involucrada a varios metros de distancia, con daños evidentes en su zona delantera. El conductor del vehículo también sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado a un centro asistencial de Ibagué. Hasta el momento, no se ha emitido un parte oficial sobre la evolución del motociclista.

Los habitantes del sector compartieron que Danilo era alguien conocido, pues se movilizaba frecuentemente por esta carretera. Muchos expresaron su preocupación por la falta de iluminación en la vía, problemática que, aseguran, ha provocado otros accidentes en esa zona. Además, señalaron que cerca del punto donde ocurrieron los hechos, existe un puente peatonal, lo que añade preguntas sobre las dinámicas de tránsito en el sector.

De manera extraoficial, uno de los testigos manifestó que el peatón podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento de cruzar la vía. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y será materia de investigación en el proceso. Sobre las diligencias posteriores, Padilla Rodríguez detalló que los procedimientos para establecer las circunstancias exactas del accidente —en cuanto a tiempo, modo y lugar— ya están en curso. Finalmente, la oficial hizo un llamado a quienes transitan por las vías, invitando a conducir y caminar con precaución, a respetar los límites de velocidad y, principalmente, a proteger la vida en las carreteras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se producen accidentes en la variante de Ibagué, sector La Martinica?

Los habitantes de la zona han reportado que la poca iluminación en el sector de La Martinica es una de las principales preocupaciones, ya que ha propiciado diferentes accidentes en ese punto de la variante de Ibagué. La presencia de un puente peatonal cercano también pone en evidencia la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad y el respeto a las normas viales para evitar nuevas tragedias.

¿Cómo avanza la investigación sobre el accidente en el que murió Danilo en Ibagué?

Según la información suministrada por Juanita del Pilar Padilla Rodríguez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Tolima, las autoridades adelantan los procedimientos necesarios para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente. La versión sobre el posible estado de embriaguez de la víctima aún no ha sido confirmada oficialmente y será un aspecto a revisar en el proceso investigativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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