El testimonio de una de las personas retenidas durante el secuestro masivo ocurrido en un almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, permitió conocer cómo se habría preparado el asalto y qué ocurrió dentro del establecimiento.

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Durante una audiencia judicial contra dos de los presuntos responsables, la Fiscalía leyó la declaración de un rehén que contó una conversación que habría sostenido con uno de los captores.

Según recogió El Tiempo, el hombre le confesó que el asalto llevaba cinco años en preparación y que inicialmente tenían previsto ejecutarlo tres meses antes. Sin embargo, varios integrantes del grupo se habrían retirado, por lo que tuvo que buscar a otras personas para completar el plan.

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“Él también me empezó a decir que ese golpe lo tenía planeado hace cinco años y que lo iban a realizar hace tres meses, pero que varios se le retiraron y le tocó buscar gente de apoyo”, fue parte de la declaración que el fiscal presentó durante la diligencia.

El testimonio ofrece una nueva pista sobre la preparación del hecho, que terminó con 87 clientes y trabajadores retenidos durante más de 17 horas. La principal hipótesis de las autoridades apunta a que los delincuentes pretendían asaltar un vehículo de transporte de valores, pero este había salido del lugar unos 20 minutos antes de su llegada.

Al quedar frustrados sus planes y ante la alerta de los vigilantes, los hombres armados habrían tomado el supermercado y mantenido bajo amenaza a quienes se encontraban allí. La situación se prolongó hasta la madrugada del miércoles 25 de noviembre, cuando las autoridades adelantaron el operativo para liberar a las víctimas.

Esta madrugada se cumplió la audiencia de judicialización de los dos hombres que fueron capturados después de la toma de rehenes en el almacén éxito de Cartagena. Los detenidos no aceptaron los cargos y dicen que eran rehenes. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/PVT2zUhU1Q — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 26, 2026

Lo que contó el rehén sobre el comportamiento de los secuestradores

La declaración también permitió conocer algunos de los momentos que vivieron las personas retenidas. De acuerdo con lo leído por el fiscal, los hombres armados consumieron licor que encontraron en el establecimiento y les dieron instrucciones a los trabajadores para que les consiguieran bebidas, alimentos y otros productos.

Uno de los apartes del testimonio señala que los secuestradores comenzaron a repartir tareas entre los empleados y los rehenes. A una de las víctimas le pidieron buscar un medicamento para aliviar los efectos del consumo de alcohol, mientras que a otras les ordenaron servirles tragos y mecato.

“Al rato empiezan a repartir tareas y a mí me dicen que tenía que buscarles un Bonfiest con soda, a otras personas les dicen que tenían que servirles tragos y mecato a disposición”, leyó el fiscal durante la audiencia.

El relato también menciona que los presuntos responsables aseguraban contar con personas de alto rango en los alrededores del supermercado que les brindarían apoyo. Incluso, uno de ellos habría mencionado la presencia de policías en la zona. Esa afirmación hace parte de lo dicho por el rehén y deberá ser contrastada por los investigadores.

Con el paso de las horas, los hombres habrían estado bajo los efectos del alcohol y, según el testimonio, llegaron a realizar disparos al aire. También se habrían quitado algunas prendas de uso privativo de la Fuerza Pública que llevaban puestas.

¿Qué se sabe de los señalados por el secuestro en Cartagena?

Por este caso fueron capturados Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, a quienes la Fiscalía les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado en calidad de coautores. Ninguno aceptó los cargos. Un tercer hombre murió durante el operativo de las autoridades.

La investigación también busca establecer si hubo más personas involucradas en el plan y si algunos cómplices consiguieron escapar. Las autoridades no descartan esa posibilidad, mientras avanzan las indagaciones sobre la preparación del asalto y el papel que habría cumplido cada participante.

Durante la toma de rehenes, los delincuentes habrían exigido 7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y condiciones para facilitar su salida de la ciudad. La Fiscalía también señaló que utilizaron a las víctimas como escudos humanos y recurrieron a amenazas para impedir el ingreso de la Fuerza Pública.

El testimonio conocido en la audiencia se suma a los elementos que buscan reconstruir cómo se organizó el asalto y por qué terminó convertido en un secuestro masivo que mantuvo en vilo a Cartagena.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.