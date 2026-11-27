José Ricaurte, abogado de oficio de Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, los dos hombres capturados por el secuestro masivo en un almacén Éxito de Cartagena, entregó detalles sobre la versión que sus defendidos dieron durante el proceso judicial. Según el jurista, ambos se declararon inocentes y aseguraron que llegaron al establecimiento como clientes, sin tener relación con el hecho criminal.

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En entrevista con Caracol Radio, Ricaurte explicó que sus representados le contaron que estaban haciendo compras cuando comenzó el incidente que terminó con decenas de personas retenidas durante varias horas. “Ellos llegaron como cualquier parroquiano de compras y se presentó el incidente que todo mundo conoce”, afirmó el abogado al referirse a la explicación que recibió de los capturados.

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El defensor insistió en que los dos hombres han negado cualquier participación en los delitos que les atribuyen las autoridades. Incluso, sostuvo que sus clientes le dijeron que también fueron víctimas de la situación y que permanecieron dentro del supermercado en condición de rehenes. Ricaurte agregó que ambos se encontraban en estado de alicoramiento cuando ocurrieron los hechos.

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El abogado también señaló que Torres Manco y Mejía Blandón estaban de paso por Cartagena para disfrutar de la ciudad. “Ellos estaban de paso en Cartagena para disfrutar de la ciudad. (…) Los dos se conocen y uno de ellos tiene una anotación judicial”, explicó durante la conversación radial. Sin embargo, no precisó a cuál de los dos corresponde ese antecedente.

Otro de los puntos que mencionó Ricaurte tiene que ver con Jailer Humberto Muñetón, señalado de ser el líder del grupo que protagonizó la toma y quien murió durante el operativo de rescate. De acuerdo con el defensor, sus clientes aseguraron que no conocían al hombre ni tenían relación con él, versión que forma parte de los argumentos que han entregado para sostener su inocencia.

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Aunque los dos capturados rechazaron los señalamientos y fueron representados por un abogado de oficio, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación. El proceso deberá establecer la responsabilidad de cada uno en la retención de las personas que se encontraban en el Éxito de Cartagena.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.