La compañía Brinks, sucursal Colombia, abrió investigaciones internas tras el frustrado asalto a uno de sus carros de valores en Cartagena que desembocó en una toma de rehenes de más de 17 horas en el almacén Éxito del barrio La Castellana, un episodio en el que los delincuentes habrían llegado unos 20 minutos tarde al punto de recogida del efectivo y optaron por improvisar el encierro de decenas de personas. De acuerdo con reportes conocidos tras el operativo, los asaltantes habrían seguido las rutinas de recolección —que solían cumplirse cerca de las 8:00 de la mañana con el recaudo del día anterior en el supermercado— y al no encontrar el vehículo cambiaron su plan inicial.

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Un vocero de Brinks consultado por la Unidad Investigativa de El Tiempo confirmó que la empresa ya realiza verificaciones internas para esclarecer cómo se filtró o obtuvo información sobre el movimiento de la unidad blindada. “Ya estamos realizando el levantamiento de información sobre los hechos, por el momento es información con reserva”, señaló el portavoz de la firma de transporte de valores, mientras las autoridades indagan si alguno de los señalados en la toma tuvo algún vínculo directo o indirecto con la compañía.

Ese rastreo de posibles conexiones abarca tanto a los capturados Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón como a Jailer Humberto Muñetón Zapata, quien murió durante la intervención de las fuerzas especiales y cuya familia aguarda el dictamen de Medicina Legal mientras insiste en que era uno de los rehenes. A la par, las autoridades revisan cámaras de seguridad, verifican las placas de los carros que entraron el martes por la mañana al almacén y a calles cercanas, y analizan si escapó un cuarto implicado mencionado en los testimonios de los retenidos, según lo señalado por el alcalde Dumek Turbay.

Los investigadores también cruzan datos con otros ataques recientes contra vehículos de valores en el país, incluidos un asalto en abril de 2025 en el aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha —cuando unos doce hombres armados se llevaron cuatro maletas de efectivo y quemaron parte del dinero en la vía hacia Santa Marta— y un intento de robo en mayo en una estación de servicio de Soacha, Cundinamarca, que dejó tres heridos y un capturado, buscando establecer si existen patrones compartidos con el golpe fallido en Cartagena.

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El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.