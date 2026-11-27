Por: Portal Bogotá

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Durante la temporada de Black Friday, una de las fechas más importantes para el comercio digital, la campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” llamó la atención de la ciudadanía sobre los riesgos crecientes de estafas digitales. De acuerdo con la información difundida por este programa, las modalidades fraudulentas incluyen supuestas ofertas con descuentos del 80 % que están a punto de expirar y mensajes engañosos que informan sobre la imposibilidad de entregar un paquete, exigiendo pagos de pequeños montos, como $4.900, para reprogramar el envío. Este tipo de comunicaciones, aunque parecen habituales en épocas de grandes promociones, pueden ser usadas por delincuentes para apropiarse de datos personales, información bancaria y dinero de las víctimas.

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Para contrarrestar estas amenazas, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a través de la campaña ‘No Caiga en la Red’, promueve la identificación de señales de alerta antes de que los ciudadanos tomen decisiones como hacer pagos, ingresar a enlaces o compartir información privada. La recomendación principal es clara: antes de actuar, verifique la veracidad de la comunicación, especialmente si esta genera presión o promesas inverosímiles y exige datos sensibles de manera inmediata.

Según el programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría Distrital de Seguridad, una de las tácticas más frecuentes durante estas jornadas es el uso de nombres, imágenes y logotipos de marcas reconocidas para otorgar legitimidad a ofertas falsas. Sin embargo, se advierte que la sola apariencia no es garantía de seguridad. Los ciudadanos son invitados a no ingresar directamente a enlaces recibidos y a verificar la autenticidad de promociones acudiendo a los canales oficiales de las marcas o comercios.

Otro método recurrente consiste en mensajes de texto que informan sobre inconvenientes con entregas de pedidos y solicitan pagos menores para supuestas reprogramaciones. Aunque el monto parezca poco significativo, el verdadero objetivo suele ser la obtención de información bancaria. Ante esto, se aconseja consultar el estado del pedido en la plataforma original donde se realizó la compra y evitar el uso de los enlaces anexados en los mensajes.

Los comerciantes también deben ser precavidos al aceptar pagos digitales, verificando que el dinero realmente haya ingresado a sus cuentas a través de los canales oficiales y no confiar únicamente en capturas de pantalla o comprobantes enviados por compradores.

En caso de ser víctima de estafa, la Secretaría recomienda comunicarse de inmediato con la entidad financiera correspondiente, bloquear productos afectados y conservar toda la evidencia. Además, AIDE brinda acompañamiento para facilitar la denuncia y se puede solicitar orientación llamando al (601) 377 9595, opción 5, extensión 1137.

Finalmente, la campaña insiste en la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo ante la Línea de Emergencias 123, destacando que la denuncia es fundamental tanto para la sanción de los responsables como para fortalecer la seguridad en Bogotá.

¿Cuáles son las principales señales de alerta para evitar estafas digitales durante el Black Friday?

Las señales de alerta más destacadas, según la Secretaría Distrital de Seguridad, incluyen comunicaciones que apelan a la urgencia, ofrecen descuentos extraordinarios, utilizan la imagen de marcas reconocidas sin garantías de autenticidad y exigen la entrega inmediata de datos personales o financieros. Es fundamental verificar toda información a través de los canales oficiales antes de realizar cualquier acción.

¿Qué pasos debo seguir si soy víctima de una estafa digital en temporada de descuentos?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, si usted identifica una transacción sospechosa o un cobro no autorizado, debe contactar inmediatamente su entidad financiera para bloquear los productos afectados y guardar todas las pruebas posibles. Además, es recomendable solicitar orientación con el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) y denunciar el hecho a través de la Línea de Emergencias 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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