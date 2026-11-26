Por: Portal Bogotá

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La Empresa Metro de Bogotá (EMB), de acuerdo con información oficial divulgada por la entidad, acompañó recientemente a la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en la presentación de una campaña que tiene como protagonista a Prudencia. Este personaje icónico lleva siete años orientando a los peatones en las intersecciones semafóricas, y ahora expandirá su ámbito de acción más allá de estos puntos, con el fin de fortalecer el mensaje de movilidad segura en una ciudad tan activa como Bogotá.

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La iniciativa, de la que también hizo parte la EMB según se señala en sus propios canales informativos, se enfoca en promover comportamientos responsables para todos los actores viales de la capital. Es un llamado enfático a ponernos en el lugar de los demás, reconociendo que nuestras decisiones, como quienes caminan, van en bicicleta, manejan moto, conducen un vehículo o usan el transporte público, pueden salvar vidas. "La invitación es sencilla: ponernos en el lugar del otro y reconocer que nuestras decisiones pueden proteger su vida", reseña textualmente el reporte.

Este mensaje llega en un contexto donde, según datos suministrados por la EMB y el portal bogota.gov.co, en Bogotá se llevan a cabo más de 12 millones de viajes diarios. En esa magnitud de desplazamientos, cada trayecto representa la oportunidad de optar por la solidaridad, el respeto por las normas, y el cuidado por los demás ciudadanos, para que todos tengan la oportunidad de llegar seguros a su destino.

La transformación que atraviesa Bogotá con la construcción de la Línea 1 del Metro —un proyecto que, según la misma fuente, cambiará la manera de moverse en la ciudad— exige más que solo ajustes en la infraestructura. Requiere también la consolidación de nuevos hábitos ciudadanos, como respetar las filas, cuidar los espacios compartidos y dar prioridad a las personas con mayores necesidades.

Prudencia pasará de ser solo una presencia en los cruces viales a estar en calles, plataformas digitales y eventos de ciudad, con el propósito de acercar su mensaje de responsabilidad cotidiana a la vida diaria de los habitantes. Bajo el concepto de 'Bogotá Modo Metro', la EMB refuerza su compromiso para edificar una ciudad basada en el respeto y el cuidado mutuo en cada uno de los recorridos diarios. Esta apuesta colectiva coincide con un deseo universal: llegar bien a casa al final del día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo de la campaña de movilidad segura liderada por Prudencia en Bogotá?

El objetivo principal de la campaña, según la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), es promover comportamientos responsables y solidarios entre todos los actores del espacio público, como peatones, ciclistas, conductores y usuarios del transporte público. La finalidad es reducir los riesgos y proteger la vida de todos los ciudadanos en cada desplazamiento diario.

¿Cómo se adaptará Bogotá a la movilidad con la llegada de la Línea 1 del Metro?

De acuerdo con la información proporcionada por la EMB y bogota.gov.co, la llegada de la Línea 1 del Metro implicará no solo cambios en la infraestructura y medios de transporte, sino el fortalecimiento de hábitos de convivencia como respetar las filas, cuidar los espacios compartidos y priorizar a quienes más lo necesitan. Esta transformación busca preparar a los bogotanos para una nueva cultura de movilidad basada en el respeto y el cuidado mutuo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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