Sobre la noche de este jueves 26 de noviembre se presentó un grave hecho de inseguridad en el que el afectado fue Ariel Cortés, director de Medicina Legal. El funcionario sufrió un robo en su vivienda en el norte de Bogotá.

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Los hechos se dieron alrededor de las 7 p. m., según revista Semana, en el condominio donde Cortés vive con su familia. Cuatro criminales entraron por la fuerza a la vivienda, la cual estaba desocupada en el momento de los hechos.

De acuerdo con información brindada por Caracol Radio, los criminales forzaron una caja fuerte del lugar y revolcaron varios objetos. Aún no se tiene certeza del valor de los objetos hurtados, pero se estima que se trataría de una cifra alta.

En imágenes quedó uno de los cómplices y la camioneta Toyota en la que iban los delincuentes, cuyas placas quedaron fichadas.

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#ATENCIÓN | Cuatro hombres ingresaron por la fuerza a la vivienda del director de Medicina Legal (@MedLegalColombi), Ariel Cortés. Según fuentes judiciales, los sujetos forzaron la caja fuerte y revolcaron la casa que, en el momento de los hechos, estaba sola. Aún no se… pic.twitter.com/w7B2V9wh5P — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 27, 2026

Semana también dio a conocer un video en el que se observa a los ladrones huir de la casa para abordar el vehículo en el que llegaron para cometer el crimen.

Este es el momento en el que cuatro delincuentes se suben al carro blanco de marca Toyota de placas NIT036 luego de robar la casa del director de Medicina Legal, en el norte de Bogotá. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/o6M5al2cW5 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 27, 2026

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