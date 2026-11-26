Por: Portal Bogotá

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En la localidad de Los Mártires, en Bogotá, se desarrolló una conmemoración especial por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conocido como 25N. Este evento se realizó gracias al trabajo conjunto entre la Alcaldía Local, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de la Mujer, con el objetivo de promover los derechos, participación y protección de las mujeres en espacios libres de violencia, según detalló la plataforma oficial Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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La jornada se dividió en dos momentos destacados. El primero ocurrió en La Milla, donde el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el alcalde local, John Jader Suárez Delgado, inauguraron la actividad. En este escenario se subrayó la importancia de fortalecer los esfuerzos institucionales para erradicar cualquier forma de violencia hacia las mujeres, así como de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Además, se anunció la apertura de la Manzana del Cuidado número 28 en Bogotá y la segunda en Los Mártires, ubicada en el Bronx Distrito Creativo. Este espacio amplía los servicios destinados a las personas cuidadoras y sus familias, promoviendo el reconocimiento, la redistribución y la reducción de las labores de cuidado no remunerado.

El segundo momento de la jornada se realizó en la nueva sede de la Alcaldía Local, donde las y los asistentes pudieron recorrer las instalaciones, conocer los servicios para personas cuidadoras y participar en actividades culturales y de sensibilización. Estas acciones se enmarcaron en la conmemoración del 25N y buscaron sensibilizar frente a las distintas formas de violencia contra las mujeres.

La programación incluyó la participación activa de las mujeres del Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género (COLMYEG), cuyas propuestas y necesidades fueron el eje de la agenda. El equipo de Mujer y Género de la Alcaldía Local, conocido como Tropa Púrpura, lideró actividades de reconocimiento, expresiones artísticas, creación colectiva de murales, grabación de microcápsulas audiovisuales durante los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, y jornadas informativas sobre derechos y rutas de atención institucional.

De acuerdo con la información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la apertura de la segunda Manzana del Cuidado y la amplia participación de mujeres reafirman el compromiso de Los Mártires con una localidad incluyente, donde las mujeres son protagonistas de acciones comunitarias y cuentan con mecanismos para ejercer sus derechos y vivir libres de violencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la Manzana del Cuidado en Los Mártires de Bogotá?

La Manzana del Cuidado en Los Mártires es un espacio que presta servicios a personas cuidadoras y sus familias, facilitando la redistribución y reducción de tareas de cuidado. Ofrece apoyo institucional y programas orientados al bienestar, lo cual fue resaltado durante la jornada conmemorativa del 25N, de acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

¿Qué actividades se realizaron en la conmemoración del 25N en Los Mártires?

Se llevaron a cabo actividades culturales, murales colectivos, grabación de microcápsulas audiovisuales, recorridos por servicios institucionales y espacios informativos sobre derechos y rutas de atención. Todo esto fue impulsado por la participación de mujeres del Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género, según fuentes de la Alcaldía Local consultadas en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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