Por: Portal Bogotá

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La celebración del ‘Día de las Velitas’ en Bogotá tendrá este año una nueva dimensión con el evento ‘Electrovelitas 2026’, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Según información publicada en el portal oficial de la ciudad, la cita será el lunes 7 de diciembre de 2026 a partir de las 4 p. m. en la Plaza de Lourdes, ubicada en la localidad de Chapinero. Este encuentro, de entrada libre, forma parte de la programación ‘Navidad Es Cultura 2026’ y se ha posicionado como un referente de la escena electrónica y experimental de la capital.

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El Escenario Móvil Armando de la Torre reunirá a cuatro propuestas musicales que exploran diferentes formas de la electrónica contemporánea: Prismátika DJ, Muntchako (Brasil), Nueve Voltios y Ghetto Kumbé. Cada uno de estos artistas y colectivos aporta elementos distintos al evento. De acuerdo con información de Idartes, Prismátika DJ representa la cultura de tornamesismo y mezcla; Muntchako, proveniente de Brasilia, fusiona electrónica, percusión y groove con influencias muy variadas, consolidando una identidad sonora marcada por la experimentación y el espíritu festivo brasileño. Su presencia resalta el interés del evento por promover intercambios musicales entre Latinoamérica y enriquecer la escena local con propuestas internacionales.

Nueve Voltios, dúo colombiano integrado por Mache y Leo González, presentará una propuesta audiovisual donde la música, el video y la tecnología se conjugan para romper los límites tradicionales de los conciertos. Por su parte, Ghetto Kumbé, agrupación reconocida en el país, mezcla electrónica afrofuturista con ritmos del Caribe, percusiones afrocolombianas, influencias africanas y los sonidos del house contemporáneo.

‘Electrovelitas 2026’ no solo destaca por la diversidad musical, sino también por la incorporación de artes visuales. Se emplearán formatos de VJ (video jockey), proyecciones y creación de imágenes en tiempo real, sumando a la experiencia sensorial y aprovechando el espacio público como escenario para la innovación artística.

Desde sus ediciones anteriores, este evento ha logrado consolidar una identidad propia en la oferta cultural de fin de año en Bogotá. Artistas como Santiago Navas, Mitú, Maiguai y otros han pasado por este encuentro, evidenciando un enfoque en la experimentación y el diálogo entre la música electrónica y las expresiones tradicionales. Con la edición 2026, Idartes reafirma su apuesta por la circulación de propuestas independientes y la democratización del acceso a la cultura, acercando a la ciudadanía experiencias musicales y audiovisuales en espacios abiertos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza el evento Electrovelitas 2026 en Bogotá?

El evento ‘Electrovelitas 2026’ se llevará a cabo el lunes 7 de diciembre de 2026 a partir de las 4 p. m., en la Plaza de Lourdes, en la localidad de Chapinero, Bogotá. Según la programación oficial del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la entrada es libre y forma parte del festival ‘Navidad Es Cultura 2026’.

¿Cuáles son los artistas invitados y qué propuestas musicales presentarán en Electrovelitas 2026?

La programación de ‘Electrovelitas 2026’, informada por Idartes, incluye a Prismátika DJ, Muntchako (Brasil), Nueve Voltios y Ghetto Kumbé. Estos artistas exploran géneros como la música electrónica, la experimentación audiovisual, ritmos afrofuturistas y mezclas entre sonidos tradicionales y contemporáneos, ofreciendo una experiencia diversa tanto en lo musical como en lo visual durante esta celebración en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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