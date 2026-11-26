Por: Portal Bogotá

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Este viernes 27 de noviembre de 2026, un amplio grupo de barrios en distintas localidades de Bogotá, así como en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, se vieron afectados por cortes de energía programados. Las interrupciones fueron comunicadas previamente y obedecieron a las actividades de mantenimiento y mejora de las redes de suministro eléctrico que ejecutó Enel Colombia, según información difundida por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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En las localidades de Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda, Suba y Usaquén, los cortes de luz abarcaron diferentes franjas horarias y sectores específicos. Por ejemplo, en Chapinero Central, la interrupción ocurrió desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., afectando la zona comprendida entre la carrera 6 y la carrera 8, y entre la calle 56 y la calle 58. Mientras tanto, en el barrio Las Acacias de Ciudad Bolívar, la suspensión cubrió el mismo horario, comprendiendo el área de la calle 61 sur a la 63 sur, entre la carrera 19 y la carrera 21.

Otros barrios, como París en Engativá, Dindalito en Kennedy, El Listón y La Favorita en Los Mártires, así como Centro Industrial en Puente Aranda, también tuvieron interrupciones de energía, con horarios de inicio que variaron desde la medianoche hasta la mañana, y finalizando en distintos momentos de la tarde. En Suba y Usaquén, los cortes afectaron barrios como Suba Cerros, Villa María I, Molinos Norte y Santa Bárbara Central, cada uno con horarios definidos y sectores precisos detallados por la Alcaldía de Bogotá.

De igual forma, en la Comuna 4 del municipio de Soacha, específicamente en el barrio San Rafael Sector 1, los habitantes experimentaron cortes de luz programados en dos turnos, el primero de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y el segundo de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., afectando a determinadas calles y carreras dentro del sector.

Enel Colombia hizo varias recomendaciones a los usuarios de las zonas afectadas. Entre los consejos principales figuran desconectar los electrodomésticos durante el corte, para evitar daños por intermitencia, organizar actividades teniendo presentes los horarios de suspensión, conservar los alimentos limitando la apertura de la nevera y facilitar el ingreso del personal técnico autorizado, confirmando siempre su identidad para mayor seguridad.

La empresa subrayó la importancia de preparar los hogares y planificar las tareas cotidianas considerando el tiempo de las interrupciones, con el objetivo de minimizar las molestias para los usuarios y garantizar la eficiencia de los trabajos en la red eléctrica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá y Soacha tuvieron cortes de luz el 27 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá y la información suministrada por Enel Colombia, los cortes de luz afectaron barrios de Chapinero Central, Las Acacias en Ciudad Bolívar, París en Engativá, Dindalito en Kennedy, El Listón y La Favorita en Los Mártires, Centro Industrial en Puente Aranda, Suba Cerros y Villa María I en Suba, además de Molinos Norte y Santa Bárbara Central en Usaquén. En el municipio de Soacha, la suspensión impactó el barrio San Rafael Sector 1, en dos jornadas distribuidas durante el mismo día.

¿Qué recomendaciones dio Enel Colombia para afrontar los cortes de luz en Bogotá y Soacha?

Enel Colombia aconsejó a los ciudadanos desconectar los electrodomésticos para prevenir daños, planificar las actividades según los horarios de suspensión del servicio, mantener los alimentos refrigerados abriendo lo menos posible la nevera y permitir el ingreso del personal técnico autorizado, verificando siempre su identidad mediante el número oficial proporcionado, para mayor seguridad durante las labores de mantenimiento de la red eléctrica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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