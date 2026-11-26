Por: El Espectador

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Una operación de la Policía de Bogotá permitió la recuperación de una camioneta que había sido hurtada en la localidad de Kennedy. De acuerdo con el reporte oficial citado por El Espectador, la intervención se activó tras una alerta emitida por la central de radio, mientras uniformados patrullaban el sector de Las Américas. Las autoridades desplegaron un dispositivo aéreo, conocido como el Halcón, que jugó un papel fundamental en el seguimiento y cerco al delincuente. La camioneta fue ubicada finalmente en el barrio Mandalay, después de que el conductor, en un intento de huida, chocara contra un andén y decidiera esconderse en el jardín de una vivienda.

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Las cámaras del Halcón permitieron a los agentes guiarse con precisión para localizar al joven implicado. Según la información entregada por el teniente coronel Wilson González, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía de Bogotá, el capturado sería un joven de 19 años, a quien se le señala por el presunto delito de hurto a vehículos. Tras el hallazgo y recuperación del automotor, el joven fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Este hecho se suma a otros similares ocurridos en Kennedy durante los últimos meses. El reporte recuerda que en septiembre se logró la recuperación de otro carro robado bajo la modalidad de “halado”, que había sido sustraído en el barrio Castilla y fue recuperado en El Tintal tras la detención de un hombre de 38 años.

El caso llega en un periodo donde la Secretaría de Seguridad del Distrito reportó una disminución del 9 % en el hurto de automotores y una caída del 6 % en el robo de motocicletas, esto según su balance de octubre. Sin embargo, la entidad subraya que el riesgo de hurtos se mantiene, sobre todo cuando los vehículos permanecen en vía pública sin vigilancia. Destaca que siete de cada diez denuncias de robo de vehículos corresponden a la modalidad de “halado”, lo que evidencia patrones persistentes en el accionar delictivo.

La Policía informó que, hasta el 31 de octubre de 2026, habían recuperado 891 vehículos robados en la capital. Teniendo en cuenta estas cifras, las autoridades insisten en la importancia de que los conductores refuercen las medidas de seguridad y reporten a la línea 123 cualquier movimiento sospechoso, enfatizando el papel decisivo de la alerta oportuna y la tecnología en la lucha contra este delito.

¿Cómo fue la captura del joven involucrado en el hurto de la camioneta en Kennedy?

Según la Policía de Bogotá, la captura se produjo después de que las cámaras del dispositivo aéreo Halcón identificaran la ubicación del joven, quien tras chocar la camioneta decidió esconderse en el jardín de una vivienda en el barrio Mandalay. Las patrullas, guiadas por las imágenes enviadas desde el aire, lograron detenerlo y recuperar el vehículo sustraído.

¿Qué es la modalidad de hurto ‘halado’ y por qué preocupa en Bogotá?

La modalidad de hurto conocida como “halado” consiste en el robo de vehículos aprovechando que están estacionados en vía pública. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, siete de cada diez robos de carros en Bogotá suceden bajo este método, lo que representa una preocupación persistente para las autoridades y los propietarios de automotores en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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