Por: El Espectador

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El respaldo de la comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia se hizo sentir tras los preocupantes hechos de intimidación que vivió Catalina Toro Pérez, decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en las instalaciones de la Decanatura el 25 de noviembre. Frente a esta situación, las decanas y los decanos de la institución manifestaron, en un comunicado fechado el 26 de noviembre, su rechazo enfático a cualquier tipo de violencia, intimidación u hostigamiento dentro de la universidad, dejando claro que estos comportamientos no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia ni argumento.

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El pronunciamiento destaca que las divergencias en materia académica, política e ideológica enriquecen la vida universitaria y son parte fundamental del debate democrático que caracteriza a la institución. Sin embargo, las autoridades académicas subrayaron que existe un límite fundamental que no se debe transgredir: el respeto por la dignidad y la integridad de las personas. Según expresaron en el documento, es legítimo y necesario que la comunidad universitaria cuestione las decisiones de sus líderes y exprese críticas, pero toda diferencia debe expresarse dentro de los marcos del respeto y nunca dar pie a amenazas o acciones intimidantes contra quienes ejecutan funciones institucionales.

El comunicado enfatiza que el ejercicio de la autoridad universitaria está sometido al permanente escrutinio, la crítica y el control de la comunidad académica, pero solicita que al mismo tiempo cada integrante de la Universidad Nacional de Colombia pueda realizar sus labores sin presiones indebidas o amenazas. La declaración hace un llamado claro a prevenir la violencia, solicitando que las acciones institucionales se dirijan no solo a esclarecer a fondo lo sucedido y proteger a quienes hayan resultado afectados, sino también a identificar responsables, siempre bajo los principios de rigor, imparcialidad y pleno respeto por el debido proceso.

El comunicado, firmado por decanas y decanos de las sedes en Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, recuerda la responsabilidad histórica de la Universidad Nacional de Colombia en la construcción de una sociedad democrática. Reitera además que sus campus deben ser espacios seguros para estudiar, enseñar, investigar y trabajar, y concluye con un mensaje contundente: "Ninguna causa justifique la violencia, ninguna diferencia legitime la intimidación y ningún interés particular prevalezca sobre la dignidad humana".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió con la decana Catalina Toro Pérez en la Universidad Nacional de Colombia?

Catalina Toro Pérez, decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, fue víctima de hechos de intimidación dentro de las instalaciones de la Decanatura el 25 de noviembre, según lo informaron autoridades académicas en un comunicado. Este suceso llevó a que decanas y decanos de las distintas sedes manifestaran su respaldo y pidieran frenar todo tipo de violencia en la institución.

¿Qué medidas propusieron las autoridades de la Universidad Nacional frente a la violencia e intimidación?

De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades universitarias instaron a que las actuaciones institucionales permitan esclarecer lo sucedido, proteger a las personas afectadas y determinar responsabilidades. Además, recalcaron que toda denuncia debe tratarse con rigor, imparcialidad y respeto por el debido proceso, subrayando la importancia de garantizar un ambiente seguro y democrático en todos los campus de la universidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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