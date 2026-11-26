Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para recibir la Navidad con una propuesta musical pensada especialmente para disfrutar en familia. Según información publicada por el portal Bogotá.gov.co, las ‘Clásicas del Amor’, un colectivo musical reconocido en el ámbito colombiano, regresan a escena con ‘Clásicos Navideños’. Este espectáculo promete una experiencia sensorial única, en la que la mezcla de villancicos, baladas, rancheras, canciones colombianas y ritmos tropicales se convierten en el medio perfecto para celebrar una de las temporadas más esperadas del año.

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La cita es en el Teatro Cafam, donde el sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026 se reunirán más de 25 artistas en escena para transportar al público por un viaje musical a través del tiempo. La invitación, según Bogotá.gov.co, es a vivir un show que incluye no solo repertorios tradicionales navideños, sino también relatos, anécdotas y la historia detrás de cada canción, lo que genera un ambiente emotivo y nostálgico, ideal para dar la bienvenida a la Navidad.

Se trata de un espectáculo pensado para toda la familia, donde la música actúa como un puente entre generaciones y culturas, permitiendo compartir recuerdos y despertar emociones. El despliegue vocal e instrumental de los artistas, junto al espectáculo de luces y color que acompañará cada interpretación, promete una experiencia inmersiva y memorable. Además, vale la pena resaltar, como advierte la fuente mencionada, que ‘Clásicos Navideños’ requiere boletería para el ingreso, la cual puede conseguirse por medio de los canales oficiales del teatro.

El evento forma parte de la oferta de planes y actividades para la Navidad 2026 en Bogotá, pero de acuerdo con el portal Bogotá.gov.co, ‘Clásicos del Amor y sus Clásicos Navideños’ no hace parte de la Agenda Distrital oficial de actividades culturales. Esta distinción es importante para quienes consultan la programación oficial de actividades navideñas organizadas por el distrito.

La invitación, entonces, es a agendarse y vivir el poder de la música como una herramienta de unión familiar y celebración de la tradición. En cada interpretación, el público podrá reencontrarse con la felicidad propia de la época y dar la bienvenida a la Navidad en un ambiente cargado de emociones y buenos recuerdos.

¿Cuándo y dónde se presentan ‘Clásicas del Amor y sus Clásicos Navideños’ en Bogotá?

Según Bogotá.gov.co, las presentaciones de ‘Clásicas del Amor y sus Clásicos Navideños’ se realizan el sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026 en el Teatro Cafam de Bogotá. La entrada al evento se obtiene mediante compra de boletería a través de los canales oficiales.

¿El espectáculo ‘Clásicas del Amor y sus Clásicos Navideños’ hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales?

De acuerdo con la información de Bogotá.gov.co, este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales de la ciudad. Es importante que quienes consultan la programación oficial tengan en cuenta esta distinción a la hora de organizar sus planes de Navidad en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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