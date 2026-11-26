Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Para este viernes 27 de noviembre de 2026, en Bogotá regirá la medida de pico y placa, según información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta norma tiene como finalidad regular la circulación de vehículos en la ciudad, ayudando a mitigar la congestión vehicular y buscando mejorar la movilidad diaria de los capitalinos. La SDM detalló los horarios y las restricciones puntuales que deberán seguir tanto los propietarios de vehículos particulares, como los conductores de taxis y de servicios especiales conocidos como "placa blanca".

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los vehículos particulares tendrán restricción desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. En esta jornada, marcada como día impar, podrán circular libremente aquellos automóviles cuyas placas finalicen en los números 1, 2, 3, 4 y 5. Esta restricción busca distribuir el flujo de automotores en los corredores viales más transitados de la ciudad.

Para el servicio de taxis, la medida también aplica pero con un horario levemente diferente: de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Según el calendario establecido por la SDM para ese día, tendrán paso autorizado solo los taxis cuya placa termine en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. En cuanto a los vehículos de transporte especial o de “placa blanca”, las condiciones serán las mismas que para los taxis, es decir, podrán circular el viernes si sus placas concluyen en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

La SDM recuerda que existe la posibilidad de solicitar una exención de esta restricción a través del programa Pico y Placa Solidario, un mecanismo que permite a los usuarios interesados pagar para poder transitar por Bogotá sin limitaciones derivadas de esta medida. La inscripción y el pago solo pueden hacerse en la plataforma oficial www.movilidadbogota.gov.co y el canal autorizado es el botón de pagos PSE dentro del mismo sitio. La entidad enfatiza que no tiene intermediarios ni autoriza otras páginas para el trámite, previniendo así posibles fraudes y asegurando la transparencia del proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y dónde se hace el trámite?

El Pico y Placa Solidario permite a los conductores, que necesiten usar su vehículo en fechas restringidas, pagar una tarifa establecida para quedar exentos de la norma de pico y placa. El trámite solo puede realizarse a través del sitio web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (www.movilidadbogota.gov.co), utilizando el canal de pago PSE, y la entidad advierte que no hay intermediarios autorizados.

¿Cuáles son los horarios y placas que pueden circular con pico y placa en Bogotá el 27 de noviembre de 2026?

Este viernes 27 de noviembre de 2026, los vehículos particulares autorizados a circular son los que tengan placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Taxis y vehículos de placa blanca pueden circular si su placa termina en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, según la información de la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z