Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para acoger uno de los eventos culturales más emblemáticos del año: el Festival Salsa al Parque 2026. Este encuentro, que tendrá lugar el sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, contará con la asistencia de ciudadanos y turistas que buscan disfrutar de la música y el ambiente festivo. De acuerdo con información publicada por el portal oficial de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha autorizado varios cierres y desvíos viales que serán implementados en puntos estratégicos para facilitar la seguridad y orden durante este festival multitudinario.

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Para ambos días del evento, el tránsito en la avenida calle 63, específicamente en la calzada sur entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 60, se verá restringido. El sábado 28 de noviembre, los cierres se aplicarán desde las 10:30 de la mañana hasta las 11:00 de la noche. Para el domingo 29 de noviembre, la restricción iniciará a las 9:30 de la mañana y concluirá a las 10:00 de la noche. Asimismo, la ciclorruta ubicada sobre esta misma calzada también permanecerá cerrada durante estos periodos. Esta información, divulgada por la Secretaría Distrital de Movilidad, busca que los asistentes y residentes de las zonas aledañas puedan anticipar cambios en sus recorridos habituales.

Para quienes transitan en dirección occidente-oriente por la avenida calle 63, existen rutas alternativas. Se ha dispuesto que puedan tomar la avenida carrera 68 al sur y luego la avenida calle 26 hacia el oriente, o bien, la avenida carrera 68 al norte para conectar con la avenida calle 68 hacia el oriente. Quienes recorren la avenida carrera 68 en sentido norte-sur con intención de tomar la avenida calle 63 hacia el oriente, deberán continuar por la avenida carrera 68 al sur y conectar con la avenida calle 26. Para el sentido sur-norte por la avenida carrera 68, deben optar por la avenida calle 26 o la avenida calle 53 hacia el oriente, evitando así las zonas de cierre total.

La planeación de los cierres toma en cuenta la presencia esperada de gran afluencia de público y el interés por una movilidad fluida y segura. La Secretaría Distrital de Movilidad busca que las alternativas señaladas permitan mitigar el impacto de los cierres, facilitando tanto la llegada de los asistentes al festival como la circulación general en Bogotá durante estas fechas clave. Toda esta información puede verificarse en los mapas publicados en el portal oficial del Distrito Capital, destinados a orientar a los ciudadanos frente a los cambios operativos durante el festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y rutas de cierres viales por el Festival Salsa al Parque 2026 en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los cierres viales por el Festival Salsa al Parque 2026 se realizarán en la calzada sur y la ciclorruta de la avenida calle 63 entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 60. El sábado 28 de noviembre, el cierre será de 10:30 a. m. a 11:00 p. m., mientras que el domingo 29 de noviembre se extenderá de 9:30 a. m. a 10:00 p. m. Se recomienda a todos los ciudadanos consultar los mapas oficiales para identificar los desvíos y planificar sus recorridos con anticipación.

¿Qué rutas de desvío recomienda la Secretaría Distrital de Movilidad durante los cierres por Salsa al Parque?

Quienes transiten por la avenida calle 63 podrán tomar la avenida carrera 68 al sur y luego la avenida calle 26 al oriente o, en su defecto, la avenida carrera 68 al norte y la avenida calle 68 al oriente. Para desplazamientos en la avenida carrera 68, las opciones de desvío son la avenida calle 26 y la avenida calle 53 al oriente. Estas rutas de desvío están recomendadas por la Secretaría Distrital de Movilidad para asegurar una movilidad eficiente durante los días del Festival Salsa al Parque 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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