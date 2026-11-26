Por: Portal Bogotá

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Bogotá sigue posicionándose como un epicentro de arte y cultura, y esta vez el turno es para el diseño con la llegada de un nuevo espacio de diálogo e inspiración. De acuerdo con la información publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el Centro de Felicidad (CEFE) Chapinero será el escenario para el conversatorio de lanzamiento de ‘Lápiz de Acero pódcast’, un novedoso proyecto ideado para promover la cultura del diseño en la ciudad. Este encuentro invita a quienes estén interesados en descubrir el trasfondo de los procesos creativos, así como las historias personales de los diseñadores, estudios y proyectos que han marcado pauta en el panorama local.

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La cita para este evento de acceso gratuito —previa inscripción— tendrá lugar el viernes 27 de noviembre de 2026, a las 11:00 de la mañana en el Aula Audiovisual del CEFE Chapinero, ubicado en la calle 82 No.10 - 69. Según la convocatoria oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (SDCRD), esta primera temporada del pódcast llegará en alianza con el sector público, lo que evidencia el compromiso de la administración local por fomentar escenarios de encuentro para la conversación y la creatividad. El formato escogido para el conversatorio será ‘Desconectado’, contando con la presencia de algunos de los protagonistas entrevistados y representantes de la SDCRD, quienes compartirán reflexiones sobre el impacto del diseño y su conexión con la comunidad.

El evento forma parte de una serie de iniciativas promovidas desde la administración distrital, como lo evidencia la reciente selección de 18 Cuadras Navideñas orientadas a transformar barrios mediante creatividad y conciencia ambiental, así como otras actividades culturales—entre ellas, experiencias de música y arte en espacios urbanos—que refuerzan la apuesta de Bogotá por la participación colectiva y la transformación a través del arte. Quienes deseen asistir al lanzamiento de ‘Lápiz de Acero pódcast’ encontrarán las inscripciones en el sitio web oficial de la convocatoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse gratis al lanzamiento del pódcast ‘Lápiz de Acero’ en Bogotá?

Para asistir al conversatorio de lanzamiento del pódcast ‘Lápiz de Acero’ el viernes 27 de noviembre de 2026 en CEFE Chapinero, la entrada es libre pero requiere realizar una inscripción previa. Usted debe acceder a la página oficial www.tepuedeinteresar.com/podcastlapizdeacero y completar el formulario para asegurar su cupo. La inscripción es obligatoria debido a la capacidad del espacio y la organización del evento.

¿Qué es el CEFE Chapinero y cuál es su papel en la cultura de Bogotá?

El Centro de Felicidad (CEFE) Chapinero es un espacio cultural en Bogotá que sirve como punto de encuentro para actividades artísticas y de participación comunitaria. Según la información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, escenarios como el CEFE Chapinero son vitales para promover iniciativas que impulsan el arte, el diseño y la conversación ciudadana en el entorno urbano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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