Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se ha posicionado como una plataforma de oportunidades para quienes quieren establecer y cumplir metas personales y profesionales. Un ejemplo reciente de este compromiso es la graduación de 29 vendedores informales, vivanderas y vivanderos de las plazas de mercado, quienes obtuvieron su título de bachilleres tras finalizar el proceso de educación básica y media, a través del programa Bachillerato Flexible del Instituto para la Economía Social (IPES), de acuerdo con información suministrada por la Alcaldía de Bogotá.

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La ceremonia de entrega de títulos se realizó el miércoles 25 de noviembre en el Colegio Integrado de Fontibón Emma Villegas de Gaitán. Allí, las y los graduados celebraron el cierre de un proceso que no solo significó el regreso a las aulas sino también la posibilidad de combinar los estudios con sus tareas diarias y responsabilidades familiares, algo especialmente significativo para quienes ejercen actividades informales en las plazas de mercado.

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía, esta iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el IPES y la Secretaría de Educación del Distrito (SED). Su principal finalidad es abrir las puertas de la educación a vendedores y vendedoras informales, comerciantes de plazas distritales, emprendedores y también a sus familias. El diseño del programa permite que las personas cursen su formación de manera gratuita, con organización por ciclos y horarios flexibles, lo que les permite avanzar académicamente sin dejar de lado sus fuentes de ingresos.

La formación impartida en el programa se enfoca en fortalecer áreas como lectura, escritura, pensamiento matemático, ciencias, ciudadanía y habilidades digitales. En un tiempo estimado de dos años y medio, es posible completar la educación básica y media a través de este modelo. Desde su creación en 2019, el Bachillerato Flexible del IPES ha ofrecido oportunidades educativas para 583 personas, de las cuales 212 ya se han graduado y 90 continúan en el proceso, según cifras oficiales.

Esta iniciativa busca que factores como la edad, el tipo de ocupación o las obligaciones diarias no representen un obstáculo para las personas interesadas en culminar su formación y proyectarse hacia nuevos horizontes académicos y laborales. Para quienes desean inscribirse, las matrículas estarán abiertas hasta el 16 de enero de 2027. La información sobre el programa, sedes disponibles y próximas convocatorias se encuentra en la página web oficial del Instituto para la Economía Social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los vendedores informales acceder al Bachillerato Flexible del IPES en Bogotá?

Para inscribirse en el Bachillerato Flexible del Instituto para la Economía Social, las personas interesadas deben consultar la sección de programas de formación y capacitación en la página oficial del IPES. Allí encontrarán la información detallada sobre la oferta académica, fechas de matrícula vigentes y las sedes habilitadas en diferentes zonas de Bogotá.

¿Qué beneficios ofrece el modelo Bachillerato Flexible para comerciantes y sus familias en Bogotá?

El modelo Bachillerato Flexible, dirigido a vendedores informales, comerciantes y sus familias, permite completar la educación básica y media de manera gratuita y en horarios flexibles. Esto facilita que los estudiantes mantengan sus actividades laborales y responsabilidades familiares mientras fortalecen conocimientos clave, con la posibilidad de mejorar sus oportunidades a nivel académico y laboral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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