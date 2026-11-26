Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) de Bogotá acerca a la ciudadanía una invitación singular y gratuita: el taller ‘Iniciación al casino y la rueda de casino’. Orientado a todos los públicos, incluso a quienes no tienen experiencia previa, este espacio busca promover el baile social como herramienta de integración, bienestar y expresión cultural. La cita es el viernes 27 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. en la Casona de la Danza (carrera 1 # 17-01), con entrada libre e inscripción previa según información oficial de Idartes.

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El taller se desarrolla en tres sesiones de dos horas cada una, basadas en una metodología práctica y progresiva que facilita el aprendizaje. En la primera etapa, la actividad se centra en el aprendizaje de pasos individuales, el desarrollo de la musicalidad y el reconocimiento corporal y rítmico; posteriormente, se aborda el trabajo en pareja, con énfasis en la conexión, los agarres y la comunicación no verbal como piezas clave en el baile colectivo. Para finalizar, el taller introduce a los participantes en las figuras base y fundamentos de la rueda de casino, modalidad de baile grupal característica, para que los asistentes integren herramientas que permitan mejorar la escucha, coordinación y disfrute en la pista.

Este escenario es dirigido por Ingrid Lorena Chaparro y José Daniel Ardila, directores y fundadores de ‘Un Team Casino’, una iniciativa cultural autogestionada dedicada a la formación, práctica y difusión del casino y la rueda de casino. Ambos cuentan con formación en metodología para la enseñanza del casino y han estructurado procesos complementarios de formación artística durante más de tres años como bailarines especializados.

Idartes resalta que este taller no solo fomenta el aprendizaje de la salsa casino, sino que también promueve el baile social como práctica de encuentro, expresión de identidad y construcción de comunidad. El evento hace parte de la agenda de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, acercando espacios seguros y gratuitos para la cultura y la integración social en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse gratis al taller de casino y rueda de casino en la Casona de la Danza de Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la inscripción al taller es gratuita y obligatoria antes del evento. Usted debe diligenciar el formulario de inscripción para asegurar su participación, siguiendo el enlace facilitado por los organizadores oficiales. La entrada presencial se permitirá únicamente a quienes hayan realizado la inscripción previa.

¿Qué es la rueda de casino dentro del baile social?

La rueda de casino es una modalidad del baile social casino, donde varias parejas bailan en círculo sincronizadamente, ejecutando figuras y cambios de ritmo bajo la guía de un líder. Según Idartes, el taller incluye fundamentos de esta práctica, resaltando la importancia de la coordinación grupal, la escucha activa y la interacción entre los participantes como elementos centrales de la experiencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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