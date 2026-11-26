Seis organizaciones de productores provenientes de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) exhibirán sus chocolates en ChocoShow 2026 en Corferias, Bogotá.

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Esta feria comercial se desarrollará del 27 al 29 de noviembre bajo la organización de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), reuniendo compradores y visitantes en el primer piso del pabellón 6, stand 513-E.

Las agrupaciones participantes cuentan con el respaldo técnico de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), consolidando alternativas económicas lícitas mediante cultivos sostenibles.

“Detrás de cada producto hay familias que han decidido construir un futuro distinto para sus territorios. El cacao representa esa decisión de transformar sus economías, recuperar oportunidades y demostrar que sí es posible vivir de actividades legales y sostenibles. Cuando un consumidor elige estos chocolates, también está reconociendo el esfuerzo de quienes le apuestan a la paz desde el territorio”, afirmó Cindy Palma, directora de la ART.

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Oferta chocolatera procedente de seis regiones colombianas

Entre los expositores destaca Chocoamazonic, iniciativa oriunda de El Doncello, Caquetá, que presentará chocolate de mesa amargo junto con chocolatinas elaboradas con concentraciones del 70 % y 90 % de cacao.

Desde Puerto Guzmán, Putumayo, la organización Musu Pakarii llegará con una propuesta similar centrada en chocolate de mesa amargo y barras de chocolate con porcentajes del 70 % y 90 % de pureza.

Asimismo, la asociación Cacao Vivo, procedente de Cumaribo, Vichada, exhibirá su chocolate de mesa tradicional, mientras la organización Dinka, de Tumaco, Nariño, ofertará grano seco de cacao fino de sabor y aroma.

Por su parte, los productores de Serranito, ubicados en Santa Rosa del Sur, Bolívar, llevarán diversas presentaciones de chocolate de mesa producidas por familias campesinas comprometidas con la transformación agrícola regional.

Igualmente, la marca Atavikafé, de Santa Marta, Magdalena, completará la vitrina comercial ofreciendo chocolate oscuro en concentraciones del 35 %, 70 % y 100 % de cacao para compradores especializados y público general.

Impacto productivo en familias rurales y liderazgo femenino

Estas iniciativas hacen parte de un despliegue productivo nacional más amplio que integra 18 proyectos de cacao acompañados actualmente en distintas zonas rurales del país para fortalecer cadenas de valor agroindustrial.

En conjunto, dichas apuestas productivas benefician directamente a 2.776 familias campesinas, entre las cuales 1.122 son mujeres que lideran procesos de cultivo, cosecha, transformación y comercialización de chocolates con identidad territorial.

De este modo, la presencia comercial de estas seis organizaciones cacaoteras en Bogotá acerca directamente a consumidores y empresarios nacionales con procesos reales de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y desarrollo rural sostenible en Colombia.

¿Qué es la Agencia de Renovación del Territorio?

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) es una entidad estatal colombiana creada mediante el Decreto Ley 2366 de 2015 para transformar las zonas rurales más afectadas por la violencia.

Adscrita actualmente a la Presidencia de la República, esta institución coordina intervenciones interinstitucionales y recursos públicos o privados destinados a cerrar brechas históricas entre el campo y las ciudades.

Su misión principal consiste en implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), instrumento clave derivado del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 con las antiguas FARC.

A través de esta estrategia participativa, la entidad ejecuta planes de acción en 170 municipios agrupados en 16 subregiones prioritarias donde persistieron economías ilícitas, pobreza multidimensional y debilidad institucional.

Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes definen directamente las iniciativas prioritarias en sectores vitales como infraestructura vial terciaria, electrificación rural, educación, salud pública, vivienda y reactivación agropecuaria sostenible.

Además de articular inversiones nacionales, la agencia gestiona proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, permitiendo que empresas privadas financien directamente infraestructura social en territorios PDET y ZOMAC.

De igual manera, la institución lidera procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, acompañando técnicamente a familias rurales para consolidar proyectos productivos legales como cacao, café y piscicultura.

Para garantizar transparencia financiera, la entidad realiza seguimiento territorial constante junto con alcaldías, gobernaciones, cooperación internacional y organizaciones sociales.

Gracias a esta gestión integral, millones de habitantes rurales acceden gradualmente a bienes públicos esenciales, fortaleciendo la presencia legítima del Estado y consolidando condiciones duraderas de reconciliación territorial.

De este modo, la Agencia de Renovación del Territorio articula el desarrollo rural en las regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.

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