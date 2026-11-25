Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente inauguración de la primera megacárcel de Colombia, localizada en Riohacha, La Guajira, ha abierto un debate nacional sobre las similitudes que presenta con el modelo penitenciario impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. Este nuevo establecimiento, conocido como Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON), fue presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien destacó la necesidad de aplicar mecanismos eficaces de control para combatir el crimen tras las rejas. La construcción de esta cárcel tuvo un costo aproximado de 329.000 millones de pesos, según datos citados en el artículo de El Nuevo Día, e incluye supervisión de interventoría, con el fin de ampliar significativamente los cupos penitenciarios y mejorar las condiciones de reclusión en la región.

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Uno de los rasgos más llamativos de este nuevo centro es el uso obligatorio de uniformes y el cabello rapado para los internos, práctica que se asocia directamente con la imagen del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) instaurado en El Salvador. De acuerdo con el mismo medio, esta medida busca imponer disciplina y control estricto, replicando el modelo que ha sido símbolo de la llamada “mano dura” contra las organizaciones criminales en el país centroamericano. Las imágenes provenientes de la megacárcel salvadoreña, donde también se exige una presentación homogénea y estandarizada de los reclusos, han generado una fuerte recordación visual asociada a controles estrictos y a la vigilancia permanente.

En cuanto a la seguridad, el ERON de Riohacha implementará un esquema de vigilancia severa, restringiendo visitas y salidas, además de fortalecer las barreras para evitar que los presos sigan delinquiendo desde adentro del penal. Estas restricciones se han establecido como una respuesta a los desafíos que representan las bandas criminales que suelen operar incluso durante la reclusión.

A pesar de las similitudes, existen diferencias notables entre ambos modelos en términos de dimensiones y enfoque penitenciario. Mientras que el complejo colombiano tiene capacidad para 1.722 personas, el CECOT salvadoreño puede albergar hasta 40.000 reclusos. Además, la prisión de Riohacha está diseñada con pabellones especiales para mujeres, espacios de atención médica, aulas, talleres y un salón dedicado a la comunidad indígena wayuu, elementos que evidencian una orientación hacia la inclusión social y la atención diferenciada.

La discusión sobre el papel de las megacárceles en el sistema penitenciario colombiano cobró mayor fuerza cuando De La Espriella, durante la inauguración, enfatizó la urgencia de impedir que las cárceles sean utilizadas como plataformas para la comisión de extorsiones, amenazas y asesinatos, especialmente a través del uso de teléfonos celulares dentro de los penales.

¿Qué diferencias existen entre la megacárcel de Colombia y el CECOT de El Salvador?

La principal diferencia radica en la capacidad y enfoque de cada prisión. Mientras la megacárcel colombiana de Riohacha tiene espacio para 1.722 internos, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador fue ideado para 40.000 reclusos. Además, la prisión colombiana integra espacios orientados a la rehabilitación social y atención diferenciada, como aulas, talleres y un pabellón especial para la población indígena wayuu, elementos que no tienen el mismo peso en el modelo salvadoreño, más enfocado en el aislamiento y la vigilancia constante.

¿Por qué se compara la megacárcel de Colombia con el modelo de Nayib Bukele?

La comparación se basa principalmente en las medidas estrictas de control implementadas en ambas prisiones, como el uso obligatorio de uniforme y cabello rapado, así como las restricciones severas en la seguridad y las visitas. Estas prácticas, visibles en el CECOT salvadoreño, han sido replicadas en la megacárcel colombiana, lo que ha generado debate sobre los métodos más eficaces y respetuosos de los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado desde los centros de reclusión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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