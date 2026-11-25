Nuevamente se presentó una tensa situación en el Congreso de la República, durante la sesión de este miércoles 25 de noviembre. Una serie de desacuerdos provocó una fuerte pelea verbal en la Cámara de Representantes y hasta hubo un parlamentario suspendido.

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La situación se presentó en medio del debate de adición presupuestal de 2026, el cual busca sumar un monto de 3,8 billones de pesos para la vigencia fiscal. Unos de los más críticos han sido los congresistas del Pacto Histórico, quienes estuvieron en medio del debate.

Varios de los representantes de esa bancada de oposición tuvieron reproches, lo que llevó a enfrentamientos verbales, gritos y más desorden del habitual que hay en el Capitolio. En medio de la sesión, se vio a María Fernanda Carrascal en una airada discusión con uno de sus compañeros.

Las peleas escalaron a tal punto que el representante del Pacto Alfredo Mondragón fue suspendido de la sesión de este miércoles. La mesa directiva optó por esta medida debido a un fuerte intercambio de palabras que protagonizó el congresista del petrismo.

El debate para la adición presupuestal ha sido objeto de críticas dentro del Congreso, debido a varios desacuerdos y dudas sobre uno de sus objetivos, como lo es el Fondo Milagro para atender emergencias como la ocasionada por el terremoto. El plan ya pasó la prueba en el Senado, pero en Cámara siguen las diferencias.

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