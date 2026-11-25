Por: El Espectador

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El expresidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, sostuvieron una agria confrontación en redes sociales, marcada por acusaciones cruzadas sobre el aumento de la criminalidad en Colombia. La discusión surgió a raíz de la toma de rehenes en un almacén Éxito, ubicado en Cartagena, hecho que Petro aprovechó para señalar un presunto deterioro de la seguridad bajo la administración de Abelardo de la Espriella. Según el exmandatario, el principal responsable de la actual ola de inseguridad es "el empobrecimiento de la población por la muerte del turismo". Petro destacó que durante su gestión, la llegada de siete millones de turistas extranjeros se tradujo en una fuente de riqueza importante, la cual se habría visto afectada negativamente por políticas asociadas a la violencia estatal.

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En ese contexto, el líder del Pacto Histórico subrayó que el aumento de la pobreza contribuye directamente al incremento de delitos como el hurto, la violencia intrafamiliar, la extorsión y el secuestro. Petro, consecuentemente, instó a su partido político a exigir la renuncia de De la Espriella tras los recientes acontecimientos.

Sin embargo, Alejandro Ordóñez, como líder de la cartera política, no tardó en responder. A través de sus declaraciones, Ordóñez desestimó la postura del expresidente y señaló que lo ocurrido durante los años de gobierno de Petro fue "un total desgobierno" que propició el retroceso económico y social y fomentó un supuesto "estado de corrupción sistemática aún por determinar en sus reales dimensiones". Además, Ordóñez centró su crítica en la política de "paz total", calificándola como una "desafortunada estrategia" que, en su opinión, debilitó la Fuerza Pública y permitió que estructuras criminales tomaran control del territorio nacional. Según Ordóñez, esta política habría favorecido el crecimiento incontrolado de delitos como el secuestro, la extorsión, el narcotráfico y el hurto, además de "otorgar premios al crimen y exaltarlos en tarimas".

Las tensiones se intensificaron luego de que Ordóñez, desde el Congreso, retomara la polémica relacionada con presuntos contratos adjudicados a cambio de favores sexuales, una acusación que Petro ha negado. El ministro calificó este fenómeno como la "burdelización del Estado", lamentando el daño causado a la institucionalidad. Estos hechos ocurren en vísperas de un debate de control político impulsado por el senador Enrique Gómez, a la espera de posibles pruebas sobre irregularidades en la contratación estatal, lo cual mantiene la lupa sobre las actuaciones de servidores públicos de ambas administraciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro responsabiliza al gobierno de Abelardo de la Espriella por el aumento de la criminalidad?

Gustavo Petro señala que la violencia actual se debe principalmente al empobrecimiento causado por la disminución del turismo, afectando la economía local y generando un entorno propicio para delitos como hurto y extorsión. Según Petro, las políticas implementadas por el gobierno de Abelardo de la Espriella han deteriorado la seguridad, sin que se recupere la dinámica de atracción turística que existía durante su gobierno, lo cual ha profundizado el problema de criminalidad en el país.

¿Qué críticas hizo Alejandro Ordóñez a la política de "paz total" y su impacto en la seguridad?

Alejandro Ordóñez, desde el Ministerio del Interior, argumenta que la política de "paz total" resultó perjudicial para la seguridad, provocando el debilitamiento de la Fuerza Pública y entregando el control territorial a estructuras criminales. Para Ordóñez, esta estrategia permitió el alza de delitos como secuestro, extorsión y narcotráfico, y cree que fue una plataforma que, lejos de controlar la violencia, terminó exaltando y premiando la acción del crimen.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.