Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, las autoridades intensifican sus acciones para combatir el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, una problemática que afecta la biodiversidad local. Un reciente operativo de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), en articulación con la Policía de Carabineros y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), logró frenar un concurso ilegal de canto de canarios costeños en la localidad de Rafael Uribe Uribe. De acuerdo con información difundida por la SDA, el procedimiento se realizó tras recibir una denuncia ciudadana que alertó sobre esta actividad ilícita.

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Durante el desarrollo del operativo fueron incautados 25 canarios, que posteriormente fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) del Distrito Capital para su valoración y atención especializada. Además, se produjo la captura de cuatro personas presuntamente involucradas en la organización y desarrollo de la competencia ilegal, quienes deberán responder ante las autoridades correspondientes.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente, su labor frente al tráfico ilegal de fauna incluye varias medidas complementarias. Entre las principales están las medidas restrictivas, las cuales comprenden la atención de denuncias, la realización de trabajos de seguimiento junto a la Policía Nacional y la ejecución de operativos de control tanto en la comercialización como en terminales de transporte terrestre y aéreo. Este enfoque permite actuar frente a casos identificados y prevenir la expansión de estas prácticas en la capital.

La SDA también implementa acciones preventivas, como capacitaciones y procesos de sensibilización dirigidos a la comunidad del Distrito para promover la protección de la fauna silvestre nativa. Estos espacios buscan prevenir tanto el tráfico ilegal como la introducción de especies exóticas o invasoras, y fomentan el uso legal y sostenible de la biodiversidad local. Adicionalmente, cada vez que se recupera un animal silvestre, profesionales de la SDA realizan una valoración técnica para determinar su estado y definir el proceso a seguir en el CAV.

La ciudadanía juega un papel fundamental en la detección y denuncia de este tipo de delitos ambientales. Para informar sobre casos de tráfico de fauna silvestre en Bogotá, la población puede comunicarse con la Línea de Emergencias 123, o llamar a los números celulares 318 827 7733, 318 712 5560 y al teléfono fijo (601) 377 8854. Según la SDA, la participación activa de la sociedad permite proteger a los animales silvestres y garantizar que permanezcan libres en su hábitat natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actúa la Secretaría Distrital de Ambiente frente al tráfico ilegal de fauna silvestre en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá actúa mediante operativos de control, incautación y seguimiento en coordinación con la Policía Nacional, además de implementar campañas de sensibilización y capacitación para la comunidad. Todas estas acciones buscan frenar la comercialización y el transporte ilegal de animales silvestres, así como prevenir la introducción de especies invasoras, según información oficial de la SDA.

¿Cuáles son las vías para denunciar el tráfico ilegal de animales silvestres en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente, cualquier ciudadano en Bogotá puede denunciar el tráfico ilegal de fauna silvestre utilizando la Línea de Emergencias 123, los celulares 318 827 7733 y 318 712 5560, o el teléfono fijo (601) 377 8854. Su denuncia contribuye a frenar delitos ambientales y salvar vidas de animales silvestres.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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