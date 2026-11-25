Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) extiende una invitación a quienes residan en Bogotá o visiten la ciudad a disfrutar de un evento cultural especial: el concierto de Cereza Sound. Esta agrupación se caracteriza por su estilo musical versátil y su enfoque en ritmos tropicales y bailable, lo que la ha posicionado como una opción atractiva para diversos tipos de público a lo largo de más de un año de trayectoria, principalmente en celebraciones y eventos sociales, según información publicada por Bogotá Gobierno.

Sigue a PULZO en Discover

El evento será completamente gratuito y está programado para el sábado 5 de diciembre de 2026, a partir de las 7:00 p. m., en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en la calle 66A sur #18U-12. Esta presentación hace parte de la apuesta de Idartes por llevar arte y cultura a distintos escenarios de la ciudad, promoviendo espacios de encuentro y esparcimiento en fechas festivas de fin de año.

El estilo bailable y tropical de Cereza Sound ha permitido a la agrupación adaptarse con facilidad a distintas celebraciones, generando ambientes vibrantes y muy animados. Ellos ofrecen una experiencia musical que invita a la interacción y al disfrute colectivo, resaltando la importancia de la música como un elemento aglutinador para vecindarios y comunidades. De acuerdo con los datos de la página oficial de Idartes, este tipo de eventos busca fortalecer la presencia de la cultura en los barrios de Bogotá y propiciar alternativas gratuitas de entretenimiento para los habitantes.

La elección del Centro Cultural Compartir La Pilona 10 como escenario también responde a la intención de descentralizar la oferta cultural de la ciudad y favorecer a localidades como Ciudad Bolívar. De acuerdo con Bogotá Gobierno, este centro cultural es un lugar emblemático para la realización de eventos artísticos y ha permitido la consolidación de distintas iniciativas sociales y culturales.

La invitación está abierta para todos aquellos que deseen vivir una noche distinta, llena de baile, alegría y convivencia, destacando que no se requiere ningún costo de entrada. Así, Bogotá continúa apostando por la cultura en el espacio público y el fortalecimiento de la vida cultural comunitaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde será el concierto de Cereza Sound en Bogotá y cuál es la fecha?

El concierto de Cereza Sound se llevará a cabo en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en la calle 66A sur #18U-12, el sábado 5 de diciembre de 2026, a partir de las 7:00 p. m. La entrada será gratuita para todo el público, de acuerdo con Idartes y Bogotá Gobierno.

¿Qué propuesta musical ofrece la agrupación Cereza Sound en Bogotá?

Cereza Sound ofrece una propuesta musical basada en ritmos tropicales y bailables, adaptándose a públicos diversos y generando ambientes animados en celebraciones y eventos sociales. Su estilo está enfocado en invitar a la comunidad a compartir y disfrutar juntos a través de la música, según lo comunicado por Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z