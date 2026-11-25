Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana continúa sumando alternativas para el bienestar y el cuidado personal de sus habitantes. De acuerdo con información oficial de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCSD), usted tendrá la oportunidad de asistir de manera gratuita a una masterclass denominada 'Entrenamiento funcional', la cual se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre de 2026. El encuentro se realizará desde las 8:00 a. m. en el gimnasio del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, en el piso 6, ubicado en la calle 82 #10-69, y el acceso será libre hasta completar el aforo disponible.

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Según la invitación divulgada por la SDCSD, esta clase magistral representa una valiosa sesión técnica de capacitación deportiva enfocada en el entrenamiento funcional. Este tipo de entrenamiento se caracteriza por la ejecución de patrones de movimiento que involucran varias articulaciones de manera conjunta, lo que permite una mejor estabilización del centro del cuerpo, conocido como 'core', así como el fortalecimiento de la fuerza que puede aprovecharse en la vida cotidiana.

La finalidad de esta iniciativa es permitir que los participantes vivan una experiencia práctica que impulse sus hábitos de salud y cuidado físico, y que puedan hacerlo bajo el acompañamiento de expertos. La actividad se encuentra enmarcada dentro de la campaña 'Bogotá, mi ciudad, mi casa', que busca que usted descubra y aproveche los espacios que la ciudad ofrece para el bienestar integral, la recreación y la vida activa.

Todas las personas interesadas podrán asistir sin ningún costo. No obstante, los cupos estarán sujetos al aforo permitido en el CEFE Chapinero, por lo que la invitación es a llegar temprano el día del evento. La SDCSD recuerda que este tipo de oportunidades buscan facilitar estilos de vida activos para la ciudadanía, integrando el movimiento, la diversión y el encuentro con otros en los escenarios de la ciudad.

Esta información fue compartida por los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y hace parte de la programación gratuita que se desarrolla en Bogotá periódicamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede inscribirse en la masterclass de entrenamiento funcional gratis en Bogotá?

La entrada a esta masterclass de entrenamiento funcional, organizada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, es completamente gratuita y no requiere inscripción previa. Basta con acercarse al Centro Felicidad (CEFE) Chapinero el jueves 26 de noviembre de 2026 antes de las 8:00 a. m. para asegurar un cupo, ya que se permitirá el ingreso hasta completar el aforo.

¿Qué es el entrenamiento funcional y cuáles son sus beneficios?

El entrenamiento funcional se refiere a una modalidad de ejercicio que utiliza movimientos multiarticulares, es decir, que involucran varias articulaciones y grupos musculares a la vez. Según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, este tipo de entrenamiento se centra en la estabilización del 'core' y fortalece la fuerza útil, lo que aporta beneficios directos en la vida diaria al facilitar tareas cotidianas y mejorar la salud física integral.

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