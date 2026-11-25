Una esquina vacía puede convertirse en el punto de luz de una sala o un dormitorio. La lámpara de pie Govee RGBIC permite personalizar los colores, sincronizar la iluminación con música y controlar sus funciones con asistentes de voz. Durante Black Friday tiene un precio anunciado de $198.988, con 45 % de descuento.

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El modelo ofrece hasta 1.000 lúmenes y mide 53,7 pulgadas de alto, por lo que está pensado para esquinas y espacios pequeños. Su tecnología RGBIC permite mostrar distintos colores al mismo tiempo en diferentes segmentos de la lámpara.

Una luz distinta para cada plan

La lámpara incluye 16 millones de colores y 85 modos de escena dinámica para adaptar la iluminación a una película, una sesión de videojuegos o una reunión. También puede sincronizar sus cambios de color y brillo con la música o el audio de los juegos.

Desde la aplicación Govee Home es posible elegir escenas y personalizar efectos. El equipo es compatible con Alexa y Google Assistant para control por voz. La marca también indica compatibilidad con Matter en el nombre del producto; conviene revisar los requisitos de configuración antes de comprar.

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Un detalle para tener en cuenta antes de comprar

La lámpara está diseñada para espacios pequeños y ofrece un brillo máximo de 1.000 lúmenes. Según la información del producto, funciona únicamente con redes Wi-Fi de 2,4 GHz y el control remoto no está incluido. La aplicación oficial se descarga mediante el código QR que viene en el paquete.

En las opiniones compartidas, compradores destacan la variedad de opciones de iluminación, la facilidad de armado y la calidad de la luz. Una persona contó que compró otra después de probar la primera, mientras otra la eligió para darle más luz y color a la habitación de su hijo.

¿A quién le serviría este producto?

Puede ser una alternativa para quienes quieren personalizar la iluminación de una sala, dormitorio o zona de juegos sin ocupar demasiado espacio. También puede interesar a quienes disfrutan de ambientes con colores y efectos que acompañen la música o los videojuegos.

Compre aquí: consulte la disponibilidad de la lámpara de pie Govee RGBIC en Amazon. El precio y el descuento pueden cambiar según la disponibilidad y las condiciones de la tienda.

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