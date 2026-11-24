Llegar a casa después de un día largo y tener que esperar media hora a que el horno se caliente es una de esas fricciones cotidianas que uno aprende a odiar en silencio. El problema no es la receta, sino el tiempo: hornear papas crujientes o tiras de pollo sin apresurarse parece incompatible con una noche de semana.

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Las freidoras de aire llegaron justamente para resolver eso. Al circular aire caliente a alta velocidad alrededor de los alimentos, logran una textura crocante parecida a la fritura en aceite, pero en mucho menos tiempo y sin litros de grasa. Para quienes cocinan para dos o cuatro personas, una freidora compacta de buena potencia es suficiente para casi cualquier preparación del día a día.

El inconveniente habitual es el precio: los modelos con pantalla táctil y funciones avanzadas suelen superar los $ 300.000. Sin embargo, en esta temporada de Black Friday hay una opción concreta que rompe ese techo.

La Chefman Freidora de aire de 4 cuartos está disponible en Amazon por $174.916 (precio con 40 % de descuento sobre su valor original de $ 349.866); los precios corresponden al 24 de noviembre y pueden cambiar.

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Para cocinar rápido y con poco aceite: Chefman Freidora de aire de 4 cuartos

La Chefman Freidora de aire de 4 cuartos es un electrodoméstico compacto de 1.500 W pensado para preparar comidas rápidas para entre dos y cuatro personas. Su diseño estrecho busca ocupar el menor espacio posible en la encimera sin sacrificar capacidad, y su pantalla táctil digital permite ajustar tiempo y temperatura o elegir entre cuatro funciones preestablecidas con un solo toque.

Lo que más destaca:

Tecnología Hi-Fry a 450 °F: permite subir la temperatura durante los últimos dos minutos de cocción para lograr una textura extra crocante en tiras de pollo y papas fritas, de acuerdo con la ficha del producto publicada en Amazon.

Notificación de agitación: emite una alarma audible a mitad del ciclo para recordarle al usuario mover los alimentos y obtener resultados más uniformes.

Cesta antiadherente apta para lavavajillas: tanto la cesta de 4 cuartos como la rejilla interior se pueden lavar en lavavajillas, lo que simplifica la limpieza.

Apagado automático: la freidora se apaga sola al terminar el ciclo o cuando se retira la cesta, una función de seguridad certificada por cETL.

Razones para comprarlo: la combinación de tecnología Hi-Fry, pantalla táctil y cesta lavable en lavavajillas a un precio que, con el descuento del Black Friday, queda por debajo de los $ 180.000, la convierte en una opción sólida para quien busca agilizar la cocina diaria sin gastar más de lo necesario.

A tener en cuenta: la capacidad de 4 cuartos de galón (aproximadamente 3,8 litros) es ideal para porciones de dos a cuatro personas, pero puede quedarse corta para familias más grandes o preparaciones en cantidad.

La Chefman Freidora de aire de 4 cuartos cuesta $ 174.916 en Amazon durante el Black Friday, frente a su precio original de $ 349.866, con garantía de un año proporcionada por Chefman.

¿Qué debo mirar antes de comprar una freidora de aire?

Los aspectos más importantes son la capacidad (medida en litros o cuartos de galón), la potencia en vatios y las funciones de control. Para dos a cuatro personas, una capacidad de entre 3,5 y 5 litros es suficiente.

La potencia mínima recomendable es de 1.400 W para alcanzar temperaturas altas con rapidez. Las funciones preestablecidas y la pantalla táctil son útiles si usted cocina con frecuencia recetas variadas.

¿Vale la pena aprovechar los descuentos de Black Friday en electrodomésticos de cocina?

Sí, siempre que el descuento sea verificable sobre el precio original real del producto. En el caso de la Chefman Freidora de aire de 4 cuartos en Amazon, la rebaja del 40 % lleva el precio de $ 349.866 a $ 174.916, una diferencia de $ 174.950 que resulta significativa para un electrodoméstico con pantalla táctil, tecnología de alta temperatura y certificación de seguridad.

Vale la pena revisar que el precio con descuento siga activo antes de hacer el pedido, ya que estas ofertas tienen duración limitada.

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