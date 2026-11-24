Por: Noticiero 90 minutos

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Instagram implementó una nueva función que permite a los usuarios editar las historias tras haberlas publicado, sin que esto afecte las visualizaciones, los ‘me gusta’ ni las respuestas obtenidas. Esta actualización, disponible desde el 18 de noviembre, responde a una petición recurrente de quienes utilizan las historias como forma principal de interacción con sus seguidores, según información reportada por 90minutos.co.

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Adam Mosseri, jefe de Instagram, fue el encargado de realizar el anuncio. Durante la presentación de esta novedad, el directivo señaló que la actualización busca ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios, ya que anteriormente, cualquier error detectado después de la publicación obligaba a eliminar la historia y publicarla nuevamente, lo que significaba perder las interacciones previas y podía cambiar el orden cronológico de las publicaciones propias frente a otros contenidos. Mosseri enfatizó la utilidad de la función para quienes suelen notar errores justo después de compartir una historia.

La nueva herramienta permite editar elementos como textos, música, stickers y dibujos durante los primeros 15 minutos tras la publicación. El procedimiento es sencillo: se debe abrir la historia publicada, acceder al menú de tres puntos en la parte inferior derecha y seleccionar ‘Editar historia’. Una vez realizado el ajuste, la historia mostrará una etiqueta de ‘editada’ en la parte superior para informar sobre la modificación. Sin embargo, una vez transcurrido el límite de 15 minutos, será necesario eliminar y volver a subir el contenido si se desea realizar alguna otra corrección, tal como detalló el medio citado.

Instagram complementó este lanzamiento con otras innovaciones para las historias. Entre estas, permite ahora seleccionar varias fotografías para incluirlas en una sola historia, así como disponer de fondos especiales para imágenes que no se ajustan al formato tradicional. Además, se han añadido nuevos stickers que ofrecen múltiples tipografías, colores y formas.

Por otra parte, la compañía Meta, propietaria de Instagram, informó sobre la aplicación independiente llamada Direct. Esta permite enviar mensajes desde Instagram creando un perfil solo con correo electrónico o número de teléfono, sin requerir una cuenta en la red social. Direct está en desarrollo y ofrece funciones como dibujar en las conversaciones y enviar notas, de acuerdo con lo informado por 90minutos.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo editar las historias de Instagram después de publicarlas?

Para modificar una historia ya publicada en Instagram, el usuario debe abrir la historia, seleccionar el menú de tres puntos ubicado en la esquina inferior derecha y elegir la opción ‘Editar historia’. Puede cambiar textos, música, stickers o dibujos durante los 15 minutos posteriores a la publicación. Una vez guardada la edición, aparece una etiqueta de ‘editada’ para notificar la modificación.

¿Qué otras novedades están disponibles en las historias de Instagram?

Instagram incorporó nuevas herramientas para las historias, entre ellas la posibilidad de seleccionar varias fotos por historia, utilizar fondos especiales para ajustar imágenes fuera del formato estándar y utilizar stickers con distintas fuentes y colores. Además, Meta anunció Direct, una aplicación independiente para mensajería, aunque todavía se encuentra en desarrollo.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.