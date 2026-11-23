Llegar a un hotel y sacar del maletín una camisa arrugada es uno de esos contratiempos que arruinan la primera impresión. Doblar bien la ropa no siempre es suficiente, y las planchas de los hoteles no siempre están disponibles o funcionan bien.

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El problema es que las planchas tradicionales ocupan espacio, pesan y necesitan una tabla. Para viajes cortos o para quienes tienen poco espacio en casa, ese esquema no es práctico.

Los vaporizadores portátiles resuelven eso: son compactos, se calientan en segundos y funcionan directamente sobre la prenda colgada. En Amazon hay tres modelos en oferta por Black Friday con descuentos de entre el 19 % y el 36 %.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos:

Para quitar arrugas rápido sin gastar de más: OGHom Vapor portátil

El OGHom Vapor portátil es un vaporizador de mano de 1.000 W pensado para quienes viajan con frecuencia y necesitan dejar la ropa presentable en poco tiempo. Se calienta en 20 segundos y su depósito de agua desmontable se recarga sin complicaciones jalándolo desde la base. Es una opción directa para quien no quiere gastar mucho ni cargar con un equipo voluminoso.

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Lo que más destaca:

Potencia: 1.000 W que producen vapor fuerte desde los primeros segundos de uso.

Calentamiento: listo en 20 segundos, según la ficha del producto en Amazon.

Compatibilidad de telas: funciona con gasa, seda, lana, algodón, lino y nailon.

Diseño: compacto y ligero, cabe en maletas y bolsas de mano.

Razones para comprarlo: es el más económico de los tres y cumple bien para viajes cortos donde solo se necesita alisar una prenda rápido antes de salir.

A tener en cuenta: solo funciona en voltajes de 110-120 V, lo que lo limita a países como Estados Unidos, Canadá y Japón; no es apto para uso directo en Colombia sin un convertidor de voltaje, de acuerdo con la descripción del producto en Amazon.

El OGHom Vapor portátil cuesta 76.244 pesos en Amazon, con un 19 % de descuento sobre su precio original de 94.404 pesos.

Para viajar a cualquier país sin preocuparse por el voltaje: Reewit Vaporizador de viaje 2 en 1

El Reewit Vaporizador de viaje es un equipo de 1.200 W que funciona como vaporizador y como plancha seca gracias a una cabeza giratoria de 90°. Su voltaje dual de 100-240 V lo hace compatible con la electricidad de cualquier país, incluida Colombia, sin necesidad de adaptadores de voltaje. Viene con bolsa de viaje y una base resistente al calor incluidas.

Lo que más destaca:

Voltaje dual: opera entre 100 V y 240 V, apto para uso en Colombia y en viajes internacionales.

Función 2 en 1: cambia entre modo vaporizador y plancha seca con suela que llega a 302 °F para hacer pliegues en cuellos y puños.

Depósito: 110 ml de capacidad para vaporizar entre cinco y seis prendas por llenado, según la ficha en Amazon.

Portabilidad: mide 10,63 × 2,48 × 4,1 pulgadas y pesa 1,85 lb; incluye bolsa de viaje.

Razones para comprarlo: es el único de los tres con voltaje dual confirmado, lo que lo convierte en la opción más versátil para quienes viven en Colombia o viajan seguido entre países con distintos estándares eléctricos.

A tener en cuenta: el tanque de 110 ml cubre pocas prendas por carga; para sesiones largas de planchado en casa habrá que rellenarlo varias veces.

El Reewit Vaporizador de viaje 2 en 1 cuesta 132.893 pesos en Amazon, con un 24 % de descuento sobre su precio original de 174.916 pesos.

Para vaporizar ropa y tapicería con más autonomía: Conair Vaporizador para ropa y tapicería

El Conair Vaporizador para ropa y tapicería es el modelo más potente de los tres, con 1.875 W y un tanque de 7,3 onzas que entrega hasta 20 minutos de vapor continuo. Incluye tres accesorios —banda de silicona, cepillo de cerdas y espaciador para telas delicadas— y su tecnología ‘Dry Steam’ evita que escupa agua o deje manchas húmedas sobre la prenda, de acuerdo con la ficha del producto en Amazon. Es una buena elección para quien también quiere refrescar cortinas o tapicería en casa.

Lo que más destaca:

Potencia: 1.875 W con tecnología ‘Dry Steam’ para vapor seco sin goteos ni manchas.

Autonomía: hasta 20 minutos de vapor continuo por llenado, el mayor de los tres modelos.

Accesorios: banda de silicona, cepillo de cerdas para telas gruesas y espaciador para prendas delicadas.

Versatilidad: sirve para ropa cotidiana, seda, telas gruesas, cortinas y tapicería.

Razones para comprarlo: tiene el mayor descuento de los tres (36 %) y la autonomía más larga, lo que lo hace más cómodo para quienes necesitan planchar varias prendas de una sola vez o cuidar también los textiles del hogar.

A tener en cuenta: con $162.669 es el más costoso del grupo y su tamaño, aunque manejable, lo hace menos ideal para meter en una maleta pequeña que los otros dos modelos.

El Conair Vaporizador para ropa y tapicería cuesta 162.669 pesos en Amazon, con un 36 % de descuento sobre su precio original de 255.393 pesos.

¿Cuánto se ahorra con los descuentos de Black Friday en estos vaporizadores?

Los tres modelos suman ahorros reales: el OGHom baja $ 18.160 frente a su precio original, el Reewit deja un ahorro de $ 42.023 y el Conair —con el 36 % de descuento— representa una reducción de $ 92.724 sobre los $ 255.393 que costaba antes. En conjunto, comprar los tres al precio actual en lugar del original significaría pagar $ 152.816 menos.

¿Cuál vaporizador de ropa conviene más para usar en Colombia?

El voltaje es el factor clave. El Reewit opera entre 100 V y 240 V, así que es compatible con la red eléctrica colombiana de 110 V sin ningún adaptador. El OGHom, en cambio, está diseñado para 110-120 V, por lo que podría funcionar en Colombia, aunque su ficha especifica mercados como Estados Unidos y Canadá; conviene verificar antes de conectarlo.

El Conair no detalla el rango de voltaje en la descripción entregada, así que lo más prudente es confirmarlo en la ficha completa de Amazon antes de comprarlo para usarlo en el país.

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