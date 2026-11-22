Por: El Espectador

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Levent Alpöge, matemático que trabaja en la compañía de inteligencia artificial Anthropic, sorprendió al compartir en sus redes personales una carta en la que declara haber demostrado la hipótesis de Riemann con la ayuda de Claude, la inteligencia artificial desarrollada por su empresa. Según la carta publicada por él mismo, se trata de un hallazgo que podría modificar el rumbo de la historia matemática, pues la hipótesis de Riemann ha sido uno de los problemas sin resolver más relevantes desde 1859, año en que fue formulada. El asunto está profundamente relacionado con la distribución de los números primos y, aunque resulta difícil de resumir, es apreciado como un reto central en la teoría de los números.

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En el escrito, Alpöge expone que la hipótesis de Riemann fue un interés personal desde sus años universitarios y que, en los meses recientes, colaboró intensamente con Claude para desarrollar herramientas matemáticas orientadas a esa meta. Alpöge señala que, en la fase final del proceso, la inteligencia artificial avanzó con mayor velocidad que él y declara: "Esta vez Claude me superó ampliamente cerca de la meta". Agrega que el trabajo surgió a partir de la combinación de dos ideas identificadas anteriormente en contextos más sencillos y que, a partir de tal integración, Claude expandió los argumentos hacia estructuras mucho más complejas, empleando conceptos como el argumento de Stepanov, el análisis de Fourier y las llamadas theta lifts.

Un aspecto relevante es la longitud de la demostración: Alpöge calcula que supera las 250.000 páginas. Esto vuelve imposible que una persona pueda leerla completa, por lo que él ya la formalizó en Lean, un lenguaje informático creado para expresar argumentos matemáticos y permitir su verificación automática por computadora. De acuerdo con detalles del propio matemático, Lean traduce el razonamiento a pasos comprobables, lo que asegura que las reglas lógicas estén bien aplicadas.

Pese a ello, Alpöge reconoce que todavía necesita entender y explicar gran parte de las técnicas involucradas—algunas desarrolladas por Claude superan sus áreas de experiencia—y espera encontrar simplificaciones futuras. Mientras tanto, ya hay miembros de la comunidad internacional de matemáticos y programadores que utilizan Lean y han comenzado a verificar la formalización de la demostración. Entre los participantes figura Andrew Sutherland, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien dio cuenta de verificaciones independientes positivas. Sin embargo, como advierte la propia carta y los comentarios de especialistas, verificar los pasos formales no implica automáticamente que no existan errores matemáticos: también hace falta chequear que la codificación del enunciado corresponda perfectamente a la hipótesis de Riemann y entender detalladamente el argumento desarrollado.

La revista Science, al analizar esta noticia, plantea un interrogante significativo: si la inteligencia artificial realmente resolvió el mayor misterio de las matemáticas, ¿podrán los humanos comprender esa respuesta?

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la formalización matemática en Lean y cómo se utiliza en demostraciones complejas?

La formalización matemática en Lean consiste en traducir argumentos matemáticos a un lenguaje que una computadora puede comprobar paso a paso. De acuerdo con la carta de Levent Alpöge, al usar Lean se garantiza que la lógica formal de una demostración sea verificada automáticamente. Sin embargo, esta verificación no asegura que el enunciado original haya sido interpretado correctamente ni sustituye la comprensión humana de los argumentos.

¿Por qué la hipótesis de Riemann es considerada uno de los problemas más difíciles de las matemáticas?

La hipótesis de Riemann es vista como uno de los mayores desafíos en matemáticas porque, desde 1859, nadie ha conseguido demostrarla de manera satisfactoria. Su importancia se deriva del hecho de que está relacionada con la distribución de los números primos, un tema central en la teoría de los números, y su resolución podría transformar el enfoque matemático en esa área fundamental.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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