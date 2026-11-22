Por: El Espectador

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El Festival Internacional de Poesía de Medellín, emblemático espacio que desde 1991 reúne a poetas y amantes de la literatura, enfrenta actualmente una crisis motivada por recortes presupuestales y cambios administrativos. De acuerdo con una carta abierta difundida el 18 de noviembre de 2026 por su Comité de Dirección, la sostenibilidad del evento está en entredicho debido a decisiones que, según sus organizadores, desconoce el rol histórico de la Corporación de Arte y Poesía Prometeo, entidad responsable de su realización. El comunicado instó tanto a autoridades locales y nacionales, como a instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a garantizar el respeto por la autonomía y la protección legal que ampara al Festival.

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El texto dirigido a poetas, académicos, periodistas y organismos internacionales denuncia en particular la disminución del apoyo económico tradicionalmente proporcionado por la Alcaldía de Medellín. La organización afirma que la Secretaría de Cultura redujo en un 60,24 % los recursos asignados a los costos operativos de dirección y producción, y también disminuyó de 150.000 a 10.000 los programas de mano disponibles para la difusión del evento, obstaculizando su alcance y presencia.

Adicionalmente, los responsables del Festival critican el nuevo modelo de contratación con operadores y terceros, ya que consideran que este limita la autonomía que la Corporación Prometeo ha ejercido históricamente. Argumentan que la administración distrital justifica estos cambios con argumentos de eficiencia administrativa y racionalización del gasto, pero que las decisiones trascienden una simple distribución presupuestal y afectan el tejido cultural de la ciudad. Los organizadores no dieron a conocer cifras completas sobre el presupuesto global, focalizando su preocupación en el impacto de estas modificaciones sobre la continuidad del evento.

La controversia también involucra al concejal Andrés Tobón, señalado en la carta de impulsar la derogación del Acuerdo 40 de 1997, normativa municipal que protege jurídicamente el Festival. De acuerdo con el Comité, este tipo de ataques se inscriben en disputas políticas que pretenden acallar voces independientes y afectan el patrimonio cultural de la ciudad. La relevancia del Festival se expresa en el apoyo internacional, con 510 poetas de 155 países que manifestaron su respaldo a la causa mediante la página oficial del evento.

El Festival ha sido reconocido a escala mundial, premiado en 2006 con el Right Livelihood Award y declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2009 mediante la Ley 1291. En ese contexto, la organización solicita que se respete tanto el Acuerdo 40 como la ley nacional, y que cesen las presuntas represalias administrativas. El Comité de Dirección insiste en un llamado al diálogo y a la defensa de la independencia del proyecto, subrayando la contradicción entre las aspiraciones culturales de Medellín y las recientes decisiones administrativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los argumentos del Festival Internacional de Poesía de Medellín sobre los recortes presupuestales?

Según el comunicado de los organizadores, los recortes se reflejan en una reducción del 60,24 % en los costos operativos del equipo de dirección y producción, así como en la disminución drástica de la cantidad de programas de mano impresos, que bajaron de 150.000 a 10.000. Además, critican el nuevo modelo de contratación a operadores y terceros, pues consideran que mina la autonomía de la Corporación Prometeo. Para ellos, estos cambios no solo alteran la asignación de recursos, sino que ponen en riesgo la continuidad, independencia y relevancia cultural del Festival.

¿Qué normas protegen al Festival Internacional de Poesía de Medellín y cuál es la controversia con el concejal Andrés Tobón?

El Festival está protegido por el Acuerdo 40 de 1997 a nivel municipal y por la Ley 1291 de 2009 a nivel nacional, que lo declaró Patrimonio Cultural de la Nación y reconoce a la Corporación Prometeo como su organizadora. La controversia gira en torno a la iniciativa del concejal Andrés Tobón de promover la derogación del Acuerdo 40, lo que, según los organizadores, responde a intereses políticos que buscan debilitar la autonomía y la continuidad del encuentro literario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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