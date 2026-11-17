Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), entidad reconocida por su contribución al fomento de la cultura en la capital, invita a la ciudadanía a participar en una clase taller gratuita de técnica stott pilates y danza contemporánea. Este evento, de acuerdo con la información oficial de Idartes, se realizará en la Casona de la Danza el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 9:00 p. m. La entrada es libre, aunque quienes deseen asistir deben hacer una inscripción previa. La iniciativa forma parte de las actividades promovidas dentro del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, enfocado en ampliar la oferta cultural y el acceso al arte en la ciudad.

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En el taller se abordará el manejo consciente de la anatomía y la precisión en el movimiento, por medio de ejercicios de estiramiento, elongación y fortalecimiento sin impacto. Según datos publicados por Idartes, estas prácticas están diseñadas para desarrollar una profunda conciencia corporal, beneficiando tanto a artistas como a personas interesadas en aplicar estas herramientas en la vida diaria. Además, el espacio proporcionará estrategias efectivas para la prevención de lesiones y la preparación física de bailarines, dotando a los asistentes de conocimientos útiles y aplicables a diferentes contextos.

La sesión será dirigida por Jorge Tovar, coreógrafo y bailarín colombiano con más de treinta años de experiencia en ballet, danza tradicional y contemporánea. De acuerdo con Idartes, Jorge Tovar representa a Colombia desde 2005 ante el Consejo Internacional de la Danza (International Dance Council – UNESCO). Su trayectoria incluye trabajo internacional en enseñanza, investigación y el desarrollo de métodos de recuperación física para bailarines. En Colombia, ha fundado y dirigido compañías de danza, además de participar de manera activa en festivales y colaboraciones con directores de teatro y televisión, consolidando así una carrera enfocada en la formación, la creación artística y el fortalecimiento del sector dancístico.

La clase taller promete ser una oportunidad para acercarse a las prácticas profesionales de la danza y el bienestar físico desde una perspectiva pedagógica, de la mano de un referente del arte nacional. Los asistentes deberán inscribirse previamente para asegurar su cupo en este espacio, que combina formación, salud y cultura dentro del escenario emblemático de la Casona de la Danza.

¿Cómo inscribirse en la clase taller gratuita de stott pilates y danza contemporánea de Idartes?

Las personas interesadas en participar en la clase taller deben realizar una inscripción previa. De acuerdo con información proporcionada por Idartes, la inscripción se realiza a través de un formulario en línea, con el fin de asegurar un cupo en el evento debido a la capacidad del lugar.

¿Quién es Jorge Tovar y cuál es su aporte a la danza en Colombia?

Jorge Tovar es un coreógrafo y bailarín colombiano con más de tres décadas de experiencia en ballet, danza tradicional y contemporánea. Según Idartes, ha representado a Colombia ante el Consejo Internacional de la Danza – UNESCO desde 2005. Su labor ha consistido en fundar compañías, desarrollar métodos de enseñanza e investigación, y fortalecer la formación dancística en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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