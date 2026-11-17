Por: Noticiero 90 minutos

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La segunda edición del Festival del Cholado Cali 2026 pone en primer plano la identidad cultural y la riqueza gastronómica del Valle del Cauca, al igual que la labor constante del gremio de choladeros, quienes se han consolidado como un pilar de la memoria colectiva y de la economía popular de la ciudad. Según información difundida por 90 Minutos, el evento está marcado en el calendario del 16 al 22 de noviembre y está pensado como una celebración para residentes y visitantes, con una ruta que impulsa de manera directa a los productores locales y exalta la tradición del cholado como símbolo caleño.

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El festival estructura su recorrido en seis epicentros reconocidos de la ciudad, abriendo la posibilidad de una experiencia gastronómica inclusiva que invita a recorrer diferentes barrios y sectores. De acuerdo con lo consignado por 90 Minutos, el primer punto destacado es Ingenio, epónimo por su carácter tradicional y por ser la puerta de entrada para los asistentes del festival. En Canchas Panamericanas, los sabores típicos se mezclan con el ambiente deportivo y enérgico de esa zona. El CAM, o Centro Administrativo Municipal, se muestra como la esencia del corazón cultural caleño, donde se une la cultura popular de la ciudad. San Antonio aparece como el sector histórico, cuyas esquinas narran historias a través de la arquitectura y la culinaria tradicional. Villa Colombia destaca la autenticidad comunitaria y la creatividad de sus habitantes, mientras que Ciudad Pacífica, en el sur, celebra la diversidad y el sabor propio de la región.

El objetivo del festival va más allá de ofrecer una degustación colectiva; se propone incentivar la participación activa de la ciudadanía. Así, la organización invita a ubicar las estaciones en el mapa, probar la variedad de productos en cada choladero y compartir la experiencia en redes sociales con la etiqueta #FestivalDelCholadoCali. De este modo, no solo se impulsa la visibilidad del gremio, sino que se fomenta un sentido de pertenencia e integración social alrededor de uno de los postres más emblemáticos del suroccidente colombiano.

La información suministrada por 90 Minutos destaca que el Festival del Cholado Cali 2026 es, en definitiva, una ventana al sabor, la tradición y la creatividad de sus habitantes, evidenciando cómo una preparación típica puede convertirse en catalizador de memoria y orgullo colectivo, al tiempo que dinamiza sectores económicos populares de Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye el Festival del Cholado Cali 2026?

Según 90 Minutos, las actividades del festival giran en torno a un recorrido por seis epicentros urbanos de la ciudad, respaldados por el gremio de choladeros. La dinámica propone que la ciudadanía identifique los puntos en el mapa, deguste los diferentes tipos de cholados, registre sus experiencias y las comparta usando la etiqueta oficial del festival en redes sociales, lo cual fortalece la participación y la difusión de la tradición local.

¿Cuáles son los seis puntos clave donde se celebra el Festival del Cholado en Cali?

De acuerdo con la información recogida por 90 Minutos, los seis epicentros que conforman la ruta del Festival del Cholado Cali 2026 son Ingenio, Canchas Panamericanas, CAM (Centro Administrativo Municipal), San Antonio, Villa Colombia y Ciudad Pacífica. Cada uno representa una cara distinta de la identidad gastronómica y cultural caleña, integrando diferentes sectores de la ciudad en una sola celebración.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.