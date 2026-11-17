Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Este miércoles 18 de noviembre, la Secretaría de Movilidad de Cali mantiene en firme la medida del pico y placa, una estrategia clave para el control del flujo vehicular en la ciudad. La normativa busca reducir la congestión mediante restricciones específicas para los carros particulares, siguiendo el calendario divulgado a mediados del año por la misma entidad. Para este día, los vehículos cuyas placas terminen en los números 3 y 4 no pueden circular durante los horarios definidos por la autoridad. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, es fundamental que la ciudadanía revise diariamente la rotación antes de salir de casa, con el objetivo de prevenir sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

Sigue a PULZO en Discover

La medida de pico y placa, enfocada en vehículos particulares, ayuda a aliviar las dificultades en la movilidad urbana y forma parte del conjunto de herramientas implementadas por la administración local para enfrentar los problemas asociados al tráfico. La Secretaría de Movilidad recalca la importancia de cumplir con estas regulaciones, pues el incumplimiento puede implicar consecuencias económicas significativas. Las sanciones para quienes omitan la restricción corresponden a una multa de 15 días de salario mínimo diario legal vigente (SMDLV), de acuerdo con la ley vigente. Además de la sanción monetaria, está la posibilidad de inmovilización del automotor.

No todos los vehículos están sujetos a estas restricciones. La normativa vigente exceptúa a motocicletas, automotores de emergencia, vehículos oficiales, diplomáticos y consulares, así como a aquellos destinados a personas con discapacidad. También quedan excluidos de la medida los vehículos híbridos y eléctricos, junto a otras categorías contempladas en la normatividad establecida. Estas excepciones buscan garantizar algunos servicios esenciales y fomentar el uso de tecnologías limpias.

Para quienes necesariamente deben movilizarse durante la franja restringida, la Secretaría de Movilidad sugiere revisar las alternativas existentes, entre ellas la tasa por congestión, autorizada en circunstancias específicas del calendario. En cualquier caso, la consulta constante de la información oficial es el principal consejo para evitar sanciones y planificar rutas adecuadamente, según la información publicada por el portal 90minutos.co y la cuenta de Movilidad Cali en X.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vehículos están exentos de la medida de pico y placa en Cali?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad, la restricción de pico y placa no aplica a motocicletas, vehículos de emergencia, oficiales, diplomáticos y consulares, automóviles para personas con discapacidad y aquellos que funcionen con tecnologías híbridas o eléctricas, además de otras categorías definidas por la normativa.

¿Qué es la tasa por congestión y cuándo puede usarse en Cali?

La tasa por congestión es una alternativa contemplada por la Secretaría de Movilidad que permite a algunos conductores circular durante la restricción de pico y placa, previo cumplimiento de requisitos específicos. Se recomienda consultar la información oficial para saber cuándo y cómo puede aplicarse esta opción en la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.