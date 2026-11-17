Por: El Espectador

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En la mañana del 17 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación efectuó el decomiso de 17 bienes que, según las investigaciones, formarían parte del patrimonio ilícito de Los Pelusos, grupo con presencia en la región del Catatumbo y señalado de estar involucrado en actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio. El valor total de los bienes incautados asciende a 10.100 millones de pesos colombianos, como informó la Fiscalía.

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El operativo desarrollado por la Fiscalía se centró principalmente en 12 inmuebles: una finca de 176 hectáreas, junto con 11 viviendas localizadas en los municipios de Hacarí, Cúcuta, Santiago, Teorama y Ocaña, todos ellos en el departamento de Norte de Santander. Además, la acción judicial incluyó el embargo de cinco motocicletas. Según los hallazgos de la investigación, estos vehículos están registrados a nombre de personas que tendrían vínculos familiares con miembros de la estructura criminal o que habrían colaborado brindando apoyo logístico.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio llevó a cabo la investigación que permitió “identificar un posible origen ilícito de sus activos, además de adquisiciones pagadas de contado”. Esto fundamenta la presunción de que los bienes decomisados estarían relacionados con recursos de procedencia ilícita, así como su eventual destinación a actividades de tráfico internacional de estupefacientes o narcóticos.

El grupo de Los Pelusos surgió del Frente Libardo Mora del Ejército Popular de Liberación (EPL), una disidencia de la antigua guerrilla que no hizo parte del proceso de desmovilización en 1991. Recientemente, en febrero de 2024, la policía capturó en Cúcuta a quien era reconocido como el principal líder de la organización, conocido bajo el alias de “Manuel”. Sobre él pesaba una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, y se comprobó una trayectoria criminal de más de dos décadas. De acuerdo con las autoridades, su historia delictiva comenzó en los años 80 como integrante armado del EPL, pero decidió no desmovilizarse, manteniendo su actividad en la estructura clandestina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los bienes decomisados a Los Pelusos por la Fiscalía General de la Nación?

La Fiscalía General de la Nación decomisó un total de 17 bienes, incluyendo una finca de 176 hectáreas, 11 viviendas en diferentes municipios de Norte de Santander y cinco motocicletas. Según la investigación, algunos de estos bienes estarían registrados a nombre de personas con vínculos familiares o que prestaban apoyo logístico a Los Pelusos.

¿Cuál es el origen de Los Pelusos y quién era su principal líder antes de su captura?

Los Pelusos tienen su origen en el Frente Libardo Mora del Ejército Popular de Liberación (EPL), disidencia guerrillera que no se desmovilizó en 1991. Su principal líder antes de ser capturado era alias “Manuel”, quien enfrentaba órdenes judiciales por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, y tenía una trayectoria en el grupo desde la década de 1980.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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