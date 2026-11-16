Por: El Espectador

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Las autoridades dieron a conocer un importante operativo en Nariño, calificado como uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en esa región. De acuerdo con información publicada por El Espectador, la acción se desarrolló con la coordinación entre la Policía Nacional, la Fuerza de Despliegue Rápido 2 del Ejército y la Fiscalía General de la Nación. El operativo permitió afectar seis estructuras criminales y derivó en la captura de 56 personas, incluidas seis jefes importantes dentro de estas organizaciones. Las autoridades destacaron que la captura de estos cabecillas impacta de manera directa la estructura de mando de las organizaciones, aunque hasta ahora no se han revelado sus identidades ni los grupos a los que pertenecen.

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El procedimiento contempló 33 diligencias de allanamiento y registro, sumando 40 capturas por orden judicial y 16 en flagrancia. Además de las detenciones, se incautaron armas de fuego, municiones, cilindros de gas, más de 2.200 gramos de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares, radios de comunicación y vehículos que estaban en poder de los capturados. En paralelo, en el centro penitenciario de Pasto se capturó a una persona dedicada al tráfico de drogas, y se decomisó material como celulares, armas cortopunzantes, marihuana, pipas y cargadores.

La situación del departamento de Nariño es compleja, pues en ese territorio operan múltiples grupos armados ilegales que se disputan las rutas del narcotráfico y el control territorial. Entre estos, según informes de Inteligencia Militar citados por El Espectador, están varias estructuras de las disidencias de las Farc, como Oliver Sinisterra, Alfonso Cano y el frente Iván Ríos. Igualmente hacen presencia las Autodefensas Unidas de Nariño, los Comuneros del Sur y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), según advertencias de la Defensoría del Pueblo. El apoyo logístico y financiero entre bandas de delincuencia común y estos grupos ha sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

Este megaoperativo se suma a los resultados presentados por la Policía tras los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella, marcados por la captura de casi 48.000 personas en todo el país, la neutralización de figuras claves de diferentes grupos criminales y acciones contundentes dirigidas a la desarticulación de economías ilegales. Como parte de esa estrategia nacional, los Bloques de Seguridad Urbana han operado en ciudades principales, dejando cientos de capturas y la erradicación de cultivos de coca, así como la destrucción de laboratorios y la recuperación de menores vinculados anteriormente al conflicto armado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto del megaoperativo en Nariño contra las estructuras criminales?

El megaoperativo realizado en Nariño permitió afectar seis estructuras criminales, logrando la captura de 56 personas, incluidos seis jefes, y la incautación de armas, estupefacientes y vehículos. De acuerdo con El Espectador, este accionar repercutió de manera directa en el mando de estas organizaciones y hace parte de una ofensiva nacional para desarticular redes de crimen y narcotráfico en el sur del país.

¿Quiénes son los grupos armados ilegales con presencia en Nariño y qué buscan controlar?

Según información de Inteligencia Militar citada por El Espectador, en el departamento de Nariño operan las disidencias de las Farc (frentes Oliver Sinisterra, Alfonso Cano e Iván Ríos), las Autodefensas Unidas de Nariño, los Comuneros del Sur y el Eln. Estos grupos buscan el control de las rutas del narcotráfico y el manejo de actividades ilegales, apoyados en partes por bandas de delincuencia común.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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