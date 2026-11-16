Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación dio a conocer recientemente un delicado caso de presuntas agresiones sexuales contra una niña de 6 años en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. Los hechos habrían ocurrido en diciembre de 2025 y la investigación involucra a Fredy Raúl Vélez García, quien fue señalado como el presunto responsable del abuso. De acuerdo con la información oficial, Vélez García explotó la confianza cultivada con la menor y su familia, usando engaños para llevarla a un lugar retirado dentro de una finca, donde, presuntamente, cometió actos de naturaleza sexual. Estos actos habrían sido grabados con la cámara de su teléfono celular, convirtiéndose el dispositivo en una pieza fundamental para esclarecer lo sucedido, según la Fiscalía.

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El caso tomó mayor relevancia cuando el teléfono celular, presuntamente utilizado para registrar los hechos, terminó en una compraventa en el municipio de Solita, Caquetá. Vélez García habría dejado el dispositivo a cambio de dinero y, mientras el teléfono estaba en poder de la tienda, las grabaciones fueron extraídas y comenzaron a circular dentro del municipio. Eventualmente, el contenido llegó a conocimiento de los familiares de la víctima. Impactada por la gravedad de las imágenes, la madre de la niña decidió denunciar la situación ante las autoridades, desencadenando una investigación formal para rastrear y detener al responsable.

Las labores de inteligencia policial avanzaron rápidamente y permitieron identificar al presunto agresor. Vélez García fue localizado y capturado por miembros de la Policía Nacional en una vía pública de Villavicencio, Meta, con base en una orden judicial. Tras la captura, la fiscalía de la seccional Putumayo le imputó el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado. Durante las respectivas audiencias, el acusado no aceptó los cargos que se le atribuyen. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras continúa el proceso judicial.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la difusión pública de este caso obedece a razones de interés general. Al tratarse de una víctima menor de edad, las autoridades han resaltado la obligación de proteger su identidad y evitar cualquier divulgación de información que permita identificarla. El acusado tendrá la oportunidad de responder ante la justicia bajo la presunción de inocencia hasta que se profiera una sentencia definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanzó la investigación tras la aparición del celular en Solita, Caquetá?

Según la Fiscalía General de la Nación, el descubrimiento del teléfono celular en una compraventa de Solita, Caquetá, permitió que familiares de la menor accedieran al material grabado. Esto impulsó la denuncia formal y posibilitó que las autoridades reconstruyeran los hechos, estableciendo la identidad del presunto responsable y rastreando hasta lograr su captura en Villavicencio.

¿Qué medidas tomaron las autoridades para proteger la identidad de la víctima menor de edad?

De acuerdo con la Fiscalía, la información sobre el caso fue divulgada resguardando la identidad de la niña. Se recordó la obligación legal y ética, tanto de las autoridades como de los medios de comunicación, de evitar cualquier publicación de imágenes o datos que puedan permitir su reconocimiento, como establece la protección a víctimas menores de edad en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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