Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación decidió archivar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien era señalado de supuestos sobornos a testigos y fraude procesal, en un caso originado por las denuncias del senador Iván Cepeda. Esta determinación, que se hizo pública el 13 de noviembre, se sustenta en la falta de pruebas para demostrar que existieron pagos o presiones a antiguos integrantes de grupos paramilitares con el fin de modificar testimonios ante la justicia, de acuerdo con lo documentado por la autoridad judicial.

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La resolución que archivó el proceso, elaborada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Sandra Helena Portilla Constain, y fechada el 12 de noviembre de 2026, consta de 47 páginas y concluye que no fue posible establecer la existencia de los hechos denunciados. Según la propia Fiscalía, el archivo se fundamentó en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004 y se sustentó en la causal de inexistencia de hecho, es decir, que no hallaron elementos que permitieran continuar con la investigación sobre los alegados pagos. Con esto, se sella temporalmente uno de los procesos judiciales más polémicos de la política colombiana, dominada en los últimos años por el enfrentamiento entre Uribe y Cepeda, según el informe publicado.

Dentro de la investigación, fue clave el análisis de la declaración de Pablo Hernán Sierra García, alias 'Alberto Guerrero', quien mencionó que Gabriel Muñoz Ramírez, alias 'Castañeda', y Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias 'Simón', habrían recibido hasta 300 millones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía encontró que tales aseveraciones carecían de pruebas materiales, calificando el testimonio como simple “rumor del patio” o percepción personal, sin sustento fáctico. Para establecer la veracidad de los señalamientos, el despacho judicial contó con la cooperación de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), Cifin (Central de Información Financiera), el Banco de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro, que colaboraron para cruzar información financiera y patrimonial de los testigos. Tras el análisis, no se demostró ninguna operación irregular relacionada con los presuntos hechos.

El origen de este expediente se remonta a febrero de 2018, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió no investigar al senador Iván Cepeda y en su lugar ordenó revisar la actuación de Uribe, por supuesta manipulación de testigos vinculados al paramilitarismo. La renuncia de Uribe al Senado trasladó el expediente a la Fiscalía, donde finalmente fue archivado. Sin embargo, la decisión no representa una absolución total ni borra otros antecedentes judiciales del expresidente, pues la Fiscalía aclaró que podría reabrir el caso en caso de hallar nuevas pruebas y que este archivo es independiente de otras investigaciones, como las masacres de El Aro y La Granja, el homicidio de Jesús María Valle o la presunta conformación de grupos paramilitares en la hacienda Las Guacharacas.

Jaime Granados, abogado de Uribe, celebró la resolución e insistió en que la justicia había tardado en pronunciarse, aunque el expediente cerrado no elimina otros procesos en trámite. Así, el prolongado pulso entre Uribe y Cepeda continúa marcando la agenda judicial y política nacional.

¿Por qué la Fiscalía archivó el proceso contra Álvaro Uribe por sobornos a testigos?

La Fiscalía archivó el proceso porque, según sus investigaciones, no encontró pruebas materiales que demostraran la existencia de sobornos a testigos. Las declaraciones revisadas, como las realizadas por alias 'Alberto Guerrero', no estuvieron respaldadas con documentación o evidencia suficiente, y las revisiones patrimoniales y financieras realizadas con apoyo de entidades como la Dian y el Banco de la República no arrojaron ninguna operación irregular. Por esto, la decisión se basó en la causal de inexistencia del hecho, conforme al artículo 79 de la Ley 906 de 2004.

¿El archivo de este proceso significa que Álvaro Uribe ya no enfrenta otras investigaciones judiciales?

No. El archivo solo se refiere a la investigación puntual por presuntos sobornos y fraude procesal a raíz de las denuncias de Iván Cepeda. La Fiscalía aclaró que este expediente es independiente de otros procesos en curso, entre ellos los relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, el homicidio de Jesús María Valle y la supuesta conformación de grupos paramilitares en la hacienda Las Guacharacas, por lo que Uribe continúa vinculado a otras investigaciones judiciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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