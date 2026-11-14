Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación decidió archivar el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el presunto delito de soborno en actuación penal, luego de concluir que no existen pruebas que demuestren pagos a exparamilitares para alterar sus testimonios judiciales. Así quedó consignado en una resolución de 47 páginas fechada el 12 de noviembre y firmada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Sandra Helena Portilla Constain, según información de El Espectador.

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Álvaro Uribe celebró la determinación a través de su cuenta de X, afirmando: “La Fiscalía archivó en mi favor una denuncia por soborno de testigos y fraude procesal en relación con uno de los testigos que declararon en mi juicio. Este archivo complementó la absolución del Tribunal de Bogotá”. Su abogado, Jaime Granados, también dio a conocer su postura en redes sociales, resaltando el largo tiempo que tomó aclarar el camino judicial y su confianza en las instituciones.

La investigación se originó en febrero de 2018, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra Iván Cepeda Castro y, en cambio, compulsó copias para que se indagara a Uribe por presunta manipulación de testigos, con base en denuncias y testimonios de exintegrantes de grupos paramilitares. Posteriormente, tras la renuncia de Uribe al Senado, la Fiscalía asumió el caso.

Uno de los elementos clave del expediente fue la declaración de Pablo Hernán Sierra García, alias “Alberto Guerrero”, quien aseguró que los exparamilitares “Castañeda” y “Simón” habrían recibido hasta COP 300 millones por modificar sus declaraciones. Sin embargo, según la Fiscalía, no se presentaron documentos ni elementos que respaldaran esta acusación. La indagación patrimonial y financiera realizada con apoyo de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), Cifin, el Banco de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro permitió descartar pagos irregulares, estableciendo que las operaciones inmobiliarias investigadas respondían a negocios legítimos entre particulares.

En cuanto a las acusaciones de fraude procesal, la Fiscalía estableció que estos hechos ya fueron debatidos y juzgados en el proceso oral ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, por lo que no procedía emitir un nuevo pronunciamiento legal. El archivo de la investigación se realizó por la causal de inexistencia del hecho, conforme al artículo 79 de la Ley 906 de 2004. No obstante, la Fiscalía aclaró que si surgen nuevas pruebas, la investigación podría reabrirse, siempre que la acción penal esté vigente.

¿Por qué fue archivada por la Fiscalía la investigación contra Álvaro Uribe por soborno?

La Fiscalía archivó el proceso porque no encontró evidencias concretas que demostraran pagos u ofrecimientos de dinero a exparamilitares para modificar sus testimonios ante la justicia, como lo documenta la resolución oficial y la investigación patrimonial efectuada en coordinación con entidades como la Dian y la Superintendencia de Notariado y Registro.

¿Qué investigaciones siguen vigentes contra Álvaro Uribe por presunto vínculo con paramilitarismo?

Álvaro Uribe Vélez continúa vinculado a procesos judiciales por presunta relación con el paramilitarismo en Antioquia, que incluyen investigaciones por las masacres de El Aro, La Granja, el homicidio de Jesús María Valle y la presunta conformación de un grupo armado en la hacienda Guacharacas, según la programación de la Fiscalía y reportes de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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