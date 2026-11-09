El expresidente Álvaro Uribe Vélez, que confesó de qué habla con el papá de Abelardo de la Espriella, respaldó de manera contundente las directrices en materia de orden público impulsadas por el jefe de Estado.

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Consultado, durante un diálogo concedido a la revista Semana, sobre las apariciones del gobernante interpelando a sospechosos capturados en redadas policiales, el líder natural del Centro Democrático optó por la cautela, priorizando el análisis estratégico sobre los operativos oficiales.

“Yo soy prudente y en eso solo me refiero a un tema: la determinación que ha tenido el presidente de recuperar la seguridad y Dios quiera que tenga éxito”, contestó de manera tajante.

El exmandatario alertó acerca del recrudecimiento del conflicto interno, rememorando el reciente hostigamiento con drones ejecutado en el departamento de Bolívar, hecho criminal donde perdieron la vida tres uniformados militares en actos de servicio.

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En su balance, Uribe pidió valorar que la administración de De La Espriella apenas acumula un trimestre en la Casa de Nariño, heredando un panorama de violencia sumamente complejo derivado del mandato anterior.

“Esperemos que con la voluntad de él, con su determinación, con el apoyo de Estados Unidos y de Israel, se pueda mejorar”, manifestó acerca del nuevo rumbo.

El dirigente de la colectividad opositora desestimó categóricamente los reclamos de sectores contradictores, desvirtuando que los acuerdos militares bilaterales con potencias extranjeras configuren una vulneración a la autonomía e independencia del territorio colombiano.

Para Uribe, las estructuras terroristas arrebataron progresivamente el dominio institucional en apartadas zonas rurales de la geografía patria, justificando plenamente el concurso y asesoramiento de naciones aliadas frente a las amenazas armadas persistentes.

“Que nos ayude EE. UU. o Israel no es perder la soberanía”, señaló acerca del manejo en las relaciones internacionales.

El antiguo jefe de Estado remarcó que las alianzas estratégicas internacionales buscan devolver la tranquilidad a los ciudadanos mediante la aplicación de medidas contundentes orientadas a restablecer la presencia integral de la Fuerza Pública.

“Lo que se está haciendo es que, a través de la seguridad, nos ayuden a recuperar la soberanía para el Estado colombiano, para nuestra democracia”, remarcó.

La declaración ratifica la convergencia programática entre Uribe y el actual Gobierno Nacional frente a la lucha frontal contra las organizaciones criminales en Colombia.

¿A qué delincuentes ha encarado Abelardo de la Espriella?

El mandatario Abelardo De La Espriella convirtió la expresión “Bienvenido a la Patria Milagro” en su sello discursivo al confrontar personalmente a señalados delincuentes capturados por la Fuerza Pública.

Durante la denominada Operación Blindaje 360 desarrollada en Barranquilla, el jefe de Estado encaró a Edgardo David Viloria Barrios, conocido en las investigaciones policiales con el alias de ‘Ñoño’.

El gobernante recriminó al detenido por acumular 13 años de trayectoria criminal dedicada al robo, el secuestro y la extorsión de comerciantes, notificándole su aprehensión con la controvertida frase.

En esa misma jornada operativa, el presidente confirmó la recaptura de Julio Rivera González, alias ‘Julito’, sindicado de liderar cerca de veinte actos violentos y perpetrar un atroz feminicidio.

De La Espriella reiteró la consigna institucional frente a Rivera González, enfatizando que el Gobierno perseguirá sin descanso a los cabecillas armados que siembran terror en los barrios populares colombianos.

La controversial frase también resonó en el centro de Cali durante la Operación Iron, desplegada en horas de la madrugada para recuperar inmuebles tomados por bandas del narcotráfico urbano.

Allí, el presidente sorprendió a un presunto dinamizador delictivo dentro de su propia residencia, advirtiéndole que el Estado retomará el control territorial para beneficio de los trabajadores y comerciantes caleños.

Asimismo, el mandatario empleó la fórmula retórica al confirmar la judicialización de un joven capturado por amenazar de muerte a la primera dama Ana Lucía Pineda mediante redes sociales anónimas.

Estas intervenciones mediáticas provocan intensos debates ciudadanos sobre la sobreexposición de los operativos militares, frente a quienes defienden la necesidad de ejercer autoridad directa sobre la criminalidad organizada.

La frase continúa consolidándose como el principal símbolo comunicativo del actual Ejecutivo en su estrategia para proyectar firmeza institucional y recuperar la seguridad en las calles del país.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.