Por: El Espectador

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En la madrugada del 9 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el que sería el séptimo bombardeo de su mandato. La operación, desarrollada en el Catatumbo, Norte de Santander, fue dirigida contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias "Calarcá". De acuerdo con información confirmada por el Ministerio de Defensa a El Espectador, en la zona ya se encuentran soldados efectuando labores de reconocimiento y la recolección de los cuerpos de los presuntos integrantes de la estructura armada neutralizados durante la acción. Hasta ahora, las autoridades no han entregado un balance oficial de los resultados de este reciente operativo.

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Este bombardeo se produce cuando se acerca el cumplimiento de los primeros 100 días del gobierno de De la Espriella, periodo en el cual el presidente había anunciado la realización de entre 12 y 15 bombardeos contra organizaciones armadas. Sin embargo, según el conteo de El Espectador, solo se han registrado siete operaciones de este tipo desde el 7 de agosto, fecha en la que comenzó su mandato.

El primer bombardeo tuvo lugar el 11 de agosto y estuvo dirigido a estructuras del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en áreas rurales de Tibú y San Calixto, también en Norte de Santander. Según los datos iniciales, dos miembros del Eln fallecieron en ese operativo, pero el Instituto Nacional de Medicina Legal después confirmó que uno de los muertos era un menor de 16 años. Esta situación se repetiría en operaciones posteriores, generando controversias sobre la presencia de menores en campamentos de grupos armados.

El segundo ataque, realizado el 27 de agosto bajo el nombre de Operación Amón, se concentró en campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc. En esa ocasión el gobierno reportó diez disidentes muertos, aunque Medicina Legal aseguró que también había menores entre los fallecidos.

El tercer bombardeo se conoció como Operación Azarías y se llevó a cabo el 30 de agosto, esta vez contra las disidencias bajo el control de alias “Iván Mordisco”. Las autoridades confirmaron que la acción resultó en la muerte de 20 personas, cinco capturados y la recuperación de dos menores de edad. Entre los muertos se encontraba alias “Tigre” o “Pintado”, quien era el principal comandante de la estructura Carolina Ramírez.

A la fecha, las operaciones siguientes han alternado objetivos: el cuarto bombardeo fue el 10 de octubre, nuevamente dirigido al frente 33, con saldo de cuatro muertos, incluyendo otra menor de 16 años. El 22 de octubre, el objetivo fue el Eln, registrando nueve muertos. El sexto bombardeo, el 28 de octubre, tuvo como blanco una estructura del Clan del Golfo en Chocó, con un resultado preliminar de seis muertos y un capturado, aunque el resto de los fallecidos no fue localizado según el reporte oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido las consecuencias de los bombardeos ordenados por Abelardo de la Espriella?

Los bombardeos han dejado como consecuencia la muerte de varios integrantes de grupos armados ilegales, según cifras reportadas por el Gobierno y confirmadas en algunos casos por Medicina Legal. Sin embargo, en varias operaciones se ha constatado la presencia de menores de edad entre los fallecidos, lo que ha generado debates públicos sobre la protección de derechos de niños y adolescentes involucrados en ese tipo de estructuras armadas.

¿Por qué los bombardeos en el gobierno de Abelardo de la Espriella han generado controversia?

La principal polémica ha surgido debido a la confirmación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal de la presencia de menores de edad entre las víctimas de los bombardeos. Este hecho ha suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la necesidad de adoptar protocolos más estrictos que garanticen la protección de niños, niñas y adolescentes en este tipo de operaciones militares.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.