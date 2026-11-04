Por: El Espectador

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María Camila Pantoja Hernández, subteniente del Ejército Nacional de Colombia, fue secuestrada en la tarde del 4 de noviembre en el municipio de Saravena, Arauca. De acuerdo con fuentes del Ejército Nacional citadas en El Espectador, el secuestro habría sido cometido por integrantes del Frente Domingo Laín Saénz del Ejército de Liberación Nacional (Eln), quienes interceptaron a la oficial mientras se encontraba en el casco urbano de la población, utilizando una motocicleta para movilizarse.

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Tras conocerse el hecho, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional para localizar a la subteniente y procurar su liberación. Según el comunicado emitido por el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional participan en las labores de búsqueda. La institución ha solicitado colaboración de la ciudadanía y ha puesto a disposición la línea gratuita nacional 147 y un número de celular, garantizando absoluta confidencialidad para quienes aporten información relevante.

El Ejército condenó el secuestro y expresó que se trata de una grave violación de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la vida, la integridad y la dignidad humana. Este rechazo fue reiterado por el mayor general José Bertulfo Soto, comandante del Ejército Nacional, quien a través de la red social X manifestó su solidaridad con la familia de la subteniente Pantoja Hernández y destacó el acompañamiento institucional en medio de esta situación.

No se trata de un hecho aislado. En Arauca, otros secuestros han sido atribuidos al Eln, como los de Rodrigo López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Ambos fueron secuestrados hace 17 meses por miembros del Frente de Guerra Oriental del Eln cuando se desplazaban por razones de trabajo hacia Fortul. Meses después, el grupo armado anunció un “juicio revolucionario” contra ellos y otros agentes policiales retenidos, argumentando que desempeñaban labores de espionaje y sentenciándolos a prisión bajo sus propios términos.

La persistencia del secuestro como acción por parte del Eln, así como los condicionamientos exigidos para la liberación de sus víctimas, perpetúan la incertidumbre en las regiones más afectadas y mantienen una constante presión sobre las autoridades y las familias de los retenidos. Así lo demuestran también secuestros posteriores en Norte de Santander, donde el mismo grupo ha privado de la libertad tanto a funcionarios públicos como a civiles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es María Camila Pantoja Hernández y cuál es la situación actual de su secuestro en Arauca?

María Camila Pantoja Hernández es una subteniente del Ejército Nacional secuestrada en Saravena, Arauca, por supuestos integrantes del Eln. Las autoridades han desplegado protocolos de búsqueda y mantienen una coordinación entre fuerzas militares y de policía para ubicar a la oficial, solicitando la colaboración de la ciudadanía, aunque hasta ahora no se ha informado sobre su liberación.

¿Por qué se relaciona al Frente Domingo Laín Saénz del Eln con varios secuestros recientes en Arauca y Norte de Santander?

De acuerdo con información de El Espectador, el Frente Domingo Laín Saénz del Ejército de Liberación Nacional (Eln) ha sido señalado de estar implicado en el secuestro de la subteniente Pantoja Hernández y de otros funcionarios en Arauca, como miembros del CTI. También se les atribuye el plagio de varias personas en Norte de Santander, evidenciando una operación sistemática en estas regiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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